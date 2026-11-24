வைரமுத்து மீது சின்மயி புகார் கொடுத்தபோது அன்றைய அரசு நடவடிக்கை எடுத்ததா? விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ் கேள்வி...
கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக் காலத்தில், பாடகி சின்மயி பாடலாசிரியர் வைரமுத்து மீது முன்வைத்த பாலியல் புகார் மற்றும் அது தொடர்பான காவல்துறை நடவடிக்கை குறித்த பழைய விவாதங்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் மீண்டும் பேசுபொருளாகியுள்ளன.
பாடகி சின்மயி தனது தரப்புக் கருத்தாக, பாடலாசிரியர் வைரமுத்துவுக்கு எதிராகத் தேசிய மகளிர் ஆணையத்தில் புகார் அளித்ததாகவும், தனது இல்லத்திற்கு நேரில் வந்த காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் கைப்பட எழுதிய புகார் மனுவை வழங்கியதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
ஆனால், அந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் ஏன் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்படவில்லை என்று அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினிடம் அவர் கேள்வி எழுப்பியதோடு, அன்றைய அரசு இது குறித்து அமைதி காத்ததாகவும் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். மறுபுறம், பாடலாசிரியர் வைரமுத்து தன் மீதான அனைத்துக் குற்றச்சாட்டுகளையும் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போது பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து திமுக தரப்பில் முன்வைக்கப்படும் கருத்துகளைச் சுட்டிக்காட்டி, 2023-ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த இந்தச் சம்பவத்தை விமர்சகர்களும் இணையவாசிகளும் ஒப்பிட்டு விவாதித்து வருகின்றனர். கடந்த காலப் புகார்கள் கையாளப்பட்ட விதம் மற்றும் தற்போதைய அரசியல் நிலைப்பாடுகள் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் இருவேறு கருத்துகள் பதிவிடப்பட்டு வருகின்றன.