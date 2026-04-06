திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026 (19:18 IST)

நாளையும் விஜய் சென்னை பிரச்சாரம் ரத்து!. இதுக்கு இல்லையா ஒரு எண்டு!..

தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் நிலையில் தவெக தலைவர் விஜய் திருச்சியில் மட்டுமே பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறார். சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் பிரச்சாரம் செய்தவர் அதன் பின் வில்லிவாக்கம், அண்ணா நகர், விருகம்பாக்கம் போன்ற பகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்த திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால் போலீசார் சரியான பாதுகாப்பு கொடுக்காததால் அவர் அந்த பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்தார்..

இன்று வில்லிவாக்கம், தி.நகர் உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் விஜய் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக தவெக சார்பில் அனுமதி கோரப்பட்டது. ஆனால் முதலில் 2 மணி முதல் 6 மணி வரை பிரச்சாரம் செய்துகொள்ள அனுமதி கொடுத்த போலீஸ் திடீரென ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே அனுமதி என சொல்ல விஜயின் பிரச்சாரம் இன்று ரத்து செய்யப்பட்டது.

அதேபோல் நாளை சென்னை சைதாப்பேட்டை பகுதியில் விஜய் பிரச்சாரம் செய்ய தவெக செய்ய அனுமதி கோரப்பட்டது. அதற்கும் ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே போலீசார் அனுமதி கொடுத்ததால் அந்த பிரச்சாரத்தையும் விஜய் தற்போது ரத்து செய்திருக்கிறார். சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் 17 நாட்களே உள்ள நிலையில் விஜய் இப்படி பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்து கொண்டே போனால் அவர் எத்தனை தொகுதில பிரச்சாரம் செய்வார் என்கிற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது.

ஒருபக்கம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, முக ஸ்டாலின், உதயநிதி, சீமான் போன்றவர்கள் பல தொகுதிகளிலும் பல மணி நேரங்கள் பிரச்சாரம் செய்யும் போது எங்கள் தலைவருக்கு மட்டும் ஒரு மணி நேரம் என போலீசார் கெடுபிடி காட்டுவது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது என ஆதவ் அர்ஜுனா இன்று காலை பேசியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

சாத்தான்குளம் வழக்கு!. மேல்முறையீடு செய்தால் தீர்ப்பு மாறுமா?.. வழக்கறிஞர்கள் சொல்வது என்ன?..கடந்த 2020ம் வருடம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் கொரானா காலத்தில் கடையை திறந்து வைத்ததாக சொல்லி அப்பகுதி போலீஸ் அதிகாரிகள் ஜெயராஜ் மற்றும் அவரின் மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகிய இருவரையும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று இரவு முழுவதும் மிகவும் கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர். இது தனிப்பட்ட விரோதத்தால் நடந்ததாக சொல்லப்பட்டது.

சாத்தான்குளம் கொலை வழக்கு!.. 9 பேருக்கும் இரட்டை மரண தண்டனை!. நீதிபதி அதிரடி தீர்ப்பு..தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் வசித்து வந்த வியாபாரி ஜெயராஜ் மற்றும் அவரின் மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகிய இருவரையும் கடந்த 2020ம் வருடம் அந்த பகுதி போலீசார் விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று அவர்கள் இருவரையும் கடுமையாக தாக்கினர். அதில் படுகாயமடைந்து அவர்கள் பரிதாபமாக இறந்து போனார்கள்.

தவெகவுக்கு அதிகபட்சமாக 12 இடம் தான்.. அதிமுக - திமுக இடையே தான் போட்டி.. கருத்துக்கணிப்பு முடிவு..!2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியான திமுக கூட்டணிக்கும், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கும் இடையே மிகக்கடுமையான போட்டி நிலவும் என்று மேட்ரைஸ் கருத்துக்கணிப்பு தெரிவித்துள்ளது.

நீதி வேணும்!.. தேர்தலை புறக்கணிக்கும் வேங்கை வயல் பகுதி மக்கள்!..புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூர் வேங்கை வேயில் எனும் கிராமத்தில் வசிக்கும் பட்டியல் இன மக்கள் பயன்படுத்தும் மேல்நிலை நீர் தொட்டியில் கடந்த 2022ம் வருடம் மனித மலம் கலக்கப்பட்ட சம்பவம் நாடெக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ஜப்பானில் தங்கி இந்திய மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்யலாம்.. மாதம் ரூ.1.40 லட்சம் உதவித்தொகை..!இந்திய மற்றும் ஜப்பானிய கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான ஆராய்ச்சி ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில், ஜப்பான் அரசு 'லோட்டஸ் திட்டம் 2026' என்ற புதிய முயற்சியை அறிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com