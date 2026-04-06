திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026 (19:48 IST)

வேட்புமனு தாக்கல் செய்யாத 2 தவெக வேட்பாளர்கள்!. பின்னணி என்ன?...

vijay
விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அடிப்படையில் ஒரு பிரபலமான நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பதால் விஜய் ஒரு கவனம் பெற்ற அரசியல் தலைவராக பார்க்கப்படுகிறார். அவர் எங்கு சென்றாலும் அவரை பார்க்க ரசிகர்களும் பொதுமக்களும் கூடுகிறார்கள்..

அதுவும் மற்ற தலைவர்களுக்கெல்லாம் கூடாத கூட்டம் அவருக்கு கூடுகிறது. இதனால் அவரின் பிரச்சாரக் கூட்டங்களுக்கு போலீசார் பல கெடுபிடிகளை விதிக்கிறார்கள்.. இதன் காரணமாக தனது பிரச்சார கூட்டங்களை விஜய் தொடர்ந்து ரத்து செய்து வருகிறார். ஒரு பக்கம் விஜய் அறிவித்த இரண்டு வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தக்கல் செய்யாதது தெரியவந்திருக்கிறது. ஏப்ரல் 6ஆம் தேதியான இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு கடைசி தேதி என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், ஊத்தங்கரை, ஓசூர் தொகுதிகலில் விஜய் அறிவித்த வேட்பாளர்கள் குமரவேல், அம்ரிஷ் இருவரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லை.. இவர்களுக்கு மாற்றாக ஊத்தங்கரையில் இளையராஜாவும் ஓசூரில் வேந்தர்கரசனும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தனர். இதில் இளையராஜா ஒரு வாரத்திற்கு முன்புதான் அதிமுகவிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது..

சாத்தான்குளம் வழக்கு!. மேல்முறையீடு செய்தால் தீர்ப்பு மாறுமா?.. வழக்கறிஞர்கள் சொல்வது என்ன?..கடந்த 2020ம் வருடம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் கொரானா காலத்தில் கடையை திறந்து வைத்ததாக சொல்லி அப்பகுதி போலீஸ் அதிகாரிகள் ஜெயராஜ் மற்றும் அவரின் மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகிய இருவரையும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று இரவு முழுவதும் மிகவும் கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர். இது தனிப்பட்ட விரோதத்தால் நடந்ததாக சொல்லப்பட்டது.

சாத்தான்குளம் கொலை வழக்கு!.. 9 பேருக்கும் இரட்டை மரண தண்டனை!. நீதிபதி அதிரடி தீர்ப்பு..தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் வசித்து வந்த வியாபாரி ஜெயராஜ் மற்றும் அவரின் மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகிய இருவரையும் கடந்த 2020ம் வருடம் அந்த பகுதி போலீசார் விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று அவர்கள் இருவரையும் கடுமையாக தாக்கினர். அதில் படுகாயமடைந்து அவர்கள் பரிதாபமாக இறந்து போனார்கள்.

தவெகவுக்கு அதிகபட்சமாக 12 இடம் தான்.. அதிமுக - திமுக இடையே தான் போட்டி.. கருத்துக்கணிப்பு முடிவு..!2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியான திமுக கூட்டணிக்கும், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கும் இடையே மிகக்கடுமையான போட்டி நிலவும் என்று மேட்ரைஸ் கருத்துக்கணிப்பு தெரிவித்துள்ளது.

நீதி வேணும்!.. தேர்தலை புறக்கணிக்கும் வேங்கை வயல் பகுதி மக்கள்!..புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூர் வேங்கை வேயில் எனும் கிராமத்தில் வசிக்கும் பட்டியல் இன மக்கள் பயன்படுத்தும் மேல்நிலை நீர் தொட்டியில் கடந்த 2022ம் வருடம் மனித மலம் கலக்கப்பட்ட சம்பவம் நாடெக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ஜப்பானில் தங்கி இந்திய மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்யலாம்.. மாதம் ரூ.1.40 லட்சம் உதவித்தொகை..!இந்திய மற்றும் ஜப்பானிய கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான ஆராய்ச்சி ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில், ஜப்பான் அரசு ‘லோட்டஸ் திட்டம் 2026’ என்ற புதிய முயற்சியை அறிவித்துள்ளது.

