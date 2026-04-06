திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026 (15:33 IST)

டேய் வாடா.. டீ வித்துட்டுப் போடா!. புதுச்சேரியில் தவெக ஆதரவாளரிடம் கோபப்பட்ட சீமான்!...

சினிமா துறையில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர் சீமான். 15 வருடங்களுக்கு முன்பு நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கினார். கட்சி துவங்கியது முதலே அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளையும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார். எங்களுக்கு திராவிடம் தேவையில்லை.. தமிழ் தேசியம்தான் வேண்டும் என தொடர்ந்து முழக்கமிட்டு வருகிறார்.. இதையடுத்து மாற்றத்தை விரும்பும் இளைஞர்கள் மற்றும் அதிமுக, திமுக போன்ற திராவிட கட்சிகளை பிடிக்காதவர்கள் சீமானின் ஆதரவாளர்களாக மாறினார்கள்..

நாம் தமிழர் கட்சியின் வாக்கு வங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்ந்து தற்போது 8 சதவீதத்தை எட்டியிருக்கிறது. ஆனால் சீமானின் வெற்றிகளை அடித்து நொறுக்கும்படி விஜய் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார். கண்டிப்பாக மாற்றத்தை விரும்பும் இளைஞர் கூட்டம் சீமானை விட்டு விஜய் பக்கம் செல்வார்கள். இதனால் தனக்கு வரும் ஓட்டுக்களில் பாதி விஜய்க்கு போகும் என்கிற கோபத்தில் இருக்கிறார் சீமான்.. அதனால்தான் நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்த சாட்டை துரைமுருகன் போன்றவர்கள் விஜயி கடுமையாக விமர்சித்தும், நக்கலடித்தும் வருகிறார்கள்..

15 வருடமாக கத்தி கத்தி சேர்த்த வாக்கு வங்கியை விஜய் காலி செய்து விடுவார் என்கிற பயம் அவர்களுக்கு.. ஏனெனில் தற்போது அதிமுக, திமுக இரண்டையும் விரும்பாதவர்கள் விஜய்க்கு ஓட்டு போட வாய்ப்பிருக்கிறது. ஏனெனில் அடிப்படையில் அவர் ஒரு நடிகர் அந்த கவர்ச்சியை வைத்து அவர் வாக்குகளை வாங்கி விடுவார். அந்த கோபத்தில்தான் சீமான் மேடைகளில் விஜயை கடுமையாக விமர்சித்தார்..

அதிலும் ‘நீ டிவிகே.. டிவிகே’ என சொல்வது என் காதில் ‘டி விக்க.. டி விக்க’ கேட்கிறது.. அனில் குஞ்சுகள் தொல்லை தாங்கமுடியவில்லை என்றெல்லாம் விஜய் ரசிகர்களை நக்கலடித்தார். இந்நிலையில், இன்று புதுச்சேரி மேட்டுப்பாளையத்தில் சீமான் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்தபோது அந்த வழியாக சென்ற தவெக ஆதரவாளர் ஒருவர் ‘டிவிகே.. டிவிகே’ என கூச்சலிட்டார். இதைப்பார்த்து கோவப்பட்ட சீமான் ‘டேய் இங்க வாடா.. வந்து டீ வித்துட்டு போடா’ என ஆவேசமாக கூறினார்.. இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது..

