திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026 (16:39 IST)

விஜய்க்கு ஒரு மணி நேரம் மட்டுந்தான் பர்மிஷன் கொடுப்பீங்களா?!.. ஆதவ் அர்ஜுனா கோபம்!..

விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.
234 தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றி கழகம் தனித்துப் போட்டியிடுகிறது. ஒருபக்கம் சில நாட்களுக்கு முன்புதான் விஜய் தனது பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார். ஒருபக்கம் அவரின் கட்சி வேட்பாளர்களும் அவர்களின் தொகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்கள்..

அதேநேரம் விஜய் பிரச்சாரத்தை துவங்கிய முதல் நாளே அவருக்கு சிக்கல் எழுந்தது. அதாவது தான் போட்டியிடும் பெரம்பலூரில் பிரச்சாரத்தை முடித்துவிட்டு கொளத்தூர் சென்ற போது அங்கே பல தடங்கல்கள் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்துவிட்டு வீட்டுக்கு போய்விட்டார். ஒருபக்கம் விதிமுறைகளை மீறியதாக அவர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்..

அதேபோல் இன்று சென்னையில் நான்கு இடங்களில் பிரச்சாரம் செய்ய விஜய் தரப்பு அனுமதி கேட்டிருந்த நிலையில் போலீசார் பல கெடுபிடிகளை விதித்தால் விஜய் இன்றும் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்தார்..

இந்நிலையில், செய்திகளிடம் பேசிய தவெக முக்கிய நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா ‘ ஒரு மணி நேரம்தான் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என காவல்துறை சொல்கிறது. ஸ்டாலின், பழனிச்சாமி என எல்லோரும் சென்னையில் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள்.. அவர்களிடம் இப்படி ஏதாவது கண்டிஷன் போடுகிறார்களா?.. விஜய்க்கு மட்டும் ஏன் ஒரு மணி நேரம் மட்டும் கொடுக்கிறார்கள்? இது ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவரை அவமானப்படுத்துவது போல் இருக்கிறது.. வில்லிவாக்கத்தில் மட்டும்தான் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் அதுவும் ஒரு மணி நேரம்தான் பரப்புரை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள்.. இது சரியல்ல.. இதனால்தான் விஜய் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்தார்..

4 இடங்கலில் அனுமதி கேட்டால் போலீஸ் ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே அனுமதி கொடுக்கிறது.. இது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான செயல். ஒரு தொகுதியில் மட்டும்தான் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என காவல்துறை சொல்ல முடியாது.. மக்களை சந்திப்பது எங்களின் உரிமை.. மக்களுக்கு காவல்துறைதான் பாதுகாப்பு தர வேண்டும்.. காவல்துறையை திமுக சொல்வதைத்தான் கேட்கிறது.. முதலில் 2 முதல் 6 மணி வரை அனுமதி கொடுத்து விட்டு பிறகு அதை ஒரு மணி நேரமாக மாற்றி விட்டனர்.. அதற்கு என்ன காரணம்?’ என அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.மேலும் இந்த தொகுதியில் மட்டும்தான் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என சொல்லும் அதிகாரம் காவல்துறைக்கு கிடையாது என்றும் அவர் பேசியிருக்கிறார்..

டேய் வாடா.. டீ வித்துட்டுப் போடா!. புதுச்சேரியில் தவெக ஆதரவாளரிடம் கோபப்பட்ட சீமான்!...சினிமா துறையில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர் சீமான். 15 வருடங்களுக்கு முன்பு நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கினார்.

இனிமேல் கம்ப்யூட்டரில் கேம் விளையாட இண்டர்நெட் தேவையில்லை.. கூகுள் பிக்சல் 10 பயனர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்திகூகுள் பிக்சல் 10 பயனர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. GameNative 0.9.0 என்ற புதிய அப்டேட் மூலம், இப்போது Steam தளத்தில் உள்ள கணினி விளையாட்டுகளை ஆஃப்லைனிலேயே பிக்சல் போன்களில் விளையாட முடியும்.

நான் ஒரு தீவிரமான இந்து, அனந்தகிரி மலையில் பிரமாண்ட கோயில்;; தெலுங்கானா முதல்வர் அறிவிப்பு..!தெலுங்கானா மாநிலத்தின் மூசி நதி புனரமைப்பு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, அனந்தகிரி மலையில் பிரம்மாண்டமான கோயில் ஒன்றை எழுப்ப முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி திட்டமிட்டுள்ளார்.

ஹார்மூஸ் நீரிணையை கடந்த இன்னொரு இந்திய கப்பல்.. கிரீன் ஆஷாவுக்கு பச்சைக்கொடி..!மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியிலும், இந்திய கொடி ஏந்திய கப்பல்கள் ஹார்முஸ் நீரிணையை பாதுகாப்பாகக் கடந்து வருவது உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

CBSE 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? முக்கிய தகவல்..!CBSE, 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை விரைவில் வெளியிட தயாராகி வருகிறது. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகாத நிலையில், 10-ஆம் வகுப்பு முடிவுகள் ஏப்ரல் இறுதிக்குள்ளும், 12-ஆம் வகுப்பு முடிவுகள் மே மாதத்திலும் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com