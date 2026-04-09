வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026
Last Updated : வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026 (14:24 IST)

வரலாறு திரும்புகிறதா?!.. எம்.ஜி.ஆருக்கு வந்த கூட்டம் விஜய்க்கு!.. ஸ்தம்பித்து போன தூத்துக்குடி...

தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று தூத்துக்குடிக்கு சென்றிருந்தபோது கூடிய கூட்டம்தான் இன்று காலை முதலே சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது. நேற்று மதியம் 12 மணி அளவில் திருநெல்வேலியில் தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் செய்தார்.

அதன்பின் அங்கிருந்து சாலை வழியாக தூத்துக்குடி சென்றார். அங்கு சுமார் 3 கிலோ மீட்டர் தூரம் இவரை பார்ப்பதற்காக கூட்டம் கூடி நின்றது. மக்கள் வெள்ளம், மக்கள் அலை என்றெல்லாம் சொல்வார்களே அப்படி கூட்டம் கூடி நின்றது. பெருங்கூட்டம் நின்றதால் அதைப்பார்த்து விஜய் கண்ணீரை விட்டார்..
அதன்மேல் பாதுகாப்பு கரணம் கருதி அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக விஜய் பிரச்சாரம் செய்யாமல் பொதுமக்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் தனது கைகளை மட்டும் காட்டி விட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்று விட்டார்.

எம்ஜிஆர் கட்சி ஆரம்பித்த போது அவர் திருநெல்வேலிக்கு பிரச்சாரம் செய்ய வந்தார். அப்போது எப்படி மக்கள் கூடினார்களோ அதன்பின் பல வருடங்களுக்கு அடுத்து இப்போதுதான் ஒருவருக்கு இப்படி ஒரு கூட்டம் கூடியிருக்கிறது என பலரும் சொல்லி வருகிறார்கள். பலரும் எம்ஜிஆர் அப்போது பிரச்சாரம் செய்த புகைப்படத்தோடு விஜயின் தூத்துக்குடி பிரச்சாரம் தொடர்பான புகைப்படங்களை ஒப்பிட்டு ‘வரலாறு திரும்புகிறது’ எனவும் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

10 கோடிக்கு வீடு வாங்கி 100 கோடிக்கு விற்ற மீனா!.. இது சூப்பர் பிஸ்னஸ்!..

10 கோடிக்கு வீடு வாங்கி 100 கோடிக்கு விற்ற மீனா!.. இது சூப்பர் பிஸ்னஸ்!..90களில் தமிழ் சினிமாவில் முன்னாடி நடிகையாக இருந்தவர் மீனா. ரஜினியுடன் இவர் நடித்த முத்து திரைப்படம் இவரை ரசிகர்களிடம் பிரபலப்படுத்தியது.

சுடுகாட்டுல பேசியிருந்தா 10 பொணத்தையாவது எழுப்பியிருக்கலாம்!.. சீமான பொலம்ப விட்டாங்களே!...

சுடுகாட்டுல பேசியிருந்தா 10 பொணத்தையாவது எழுப்பியிருக்கலாம்!.. சீமான பொலம்ப விட்டாங்களே!...திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக தமிழ் தேசியத்தை முன்வைத்து நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் இயக்கத்தை துவங்கியவர்தான் சீமான்.

தொண்டர் கன்னத்தில் பளார் விட்ட திருமாவளவன்!.. தேனியில் பரபரப்பு!..

தொண்டர் கன்னத்தில் பளார் விட்ட திருமாவளவன்!.. தேனியில் பரபரப்பு!..திருமாவளவனின் விடுதலை சிறுத்தைக் கட்சி இந்த முறையும் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது..

தேர்தலில் பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீடு.. 2029 தேர்தல் முதல் அமல்படுத்தப்படும்: பிரதமர் மோடி

தேர்தலில் பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீடு.. 2029 தேர்தல் முதல் அமல்படுத்தப்படும்: பிரதமர் மோடிசட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்குவது "காலத்தின் கட்டாயம்" என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ள திருத்த மசோதா, 2029 மக்களவை தேர்தலில் இந்த இடஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

5 மணிநேரம் குளத்து தண்ணீருக்குள் ஒளிந்திருந்த திருடன்.. மூச்சுவிட என்ன செய்தான்? சினிமாவை மிஞ்சிய சம்பவம்

5 மணிநேரம் குளத்து தண்ணீருக்குள் ஒளிந்திருந்த திருடன்.. மூச்சுவிட என்ன செய்தான்? சினிமாவை மிஞ்சிய சம்பவம்மத்திய பிரதேச மாநிலம் ஜபல்பூரில் ஒரு வினோதமான மற்றும் சினிமா பாணி திருட்டு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. ரயிலில் ஒரு பெண்ணின் பையை திருடிவிட்டு தப்பியோடிய திருடன், காவல்துறையிடம் பிடிபடாமல் இருக்க குளத்திற்குள் குதித்து ஐந்து மணி நேரம் ஒளிந்திருந்துள்ளார்.

