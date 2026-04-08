புதன், 8 ஏப்ரல் 2026
  2. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 8 ஏப்ரல் 2026 (13:25 IST)

நடிகங்க பின்னாடி போய் வாழ்க்கையை கெடுத்துக்காதீங்க!.. ரஜினி திடீர் அட்வைஸ்!..

rajini vijay
ஜெயிலர் பட விழாவில் ரஜினி காக்கா, கழுகு கதையை சொன்ன பின் விஜய் ரசிகர்களின் எதிரியாக மாறினார்.. அதிலிருந்து ரஜினி படம் எப்போது வெளியானாலும் அதற்கு எதிராக நெகட்டிவ்வான விமர்சனங்களை விஜய் ரசிகர்கள் பரப்பி வருகிறார்கள். மேலும் ரஜினியை சமூகவலைத்தளங்களில் திட்டுவதையே அவர்கள் முழுநேர வேலையாக வைத்திருக்கிறார்கள்.. ஒருபக்கம் ரஜினி அரசியலுக்கு வராமல் போன நிலையில் விஜய் அரசியலுக்கு வந்து விட்டார்..

அவரின் தமிழக வெற்றி கழகம் வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.. அதேபோல் விஜய் எங்கு பிரச்சாரத்தை சென்றாலும் அவர் வாகனத்திற்கு முன்னும் பின்னும் இரு பக்கத்திலும் இளைஞர்களும், கல்லூரி மாணவர்களும், ரசிகர்களும் இருசக்கர வாகனஙக்ளில் போகிறார்கள்.. அப்படி செல்லும் பொழுது சிலர் விபத்திலும் சிக்குகிறார்கள். தஞ்சாவூரில் கல்லூரி மாணவர் ஒருவர் இப்படி விபத்தில் சிக்கி மரணமடைந்தார். ஒவ்வொரு முறை விஜய் வெளியே வரும்போதும் அவரை அருகில் பார்க்க ஆசைப்பட்டு இளைஞர்கள் பைக்கில் சென்று கீழே விழுந்து விபத்தில் சிக்குகிறார்கள்.

இந்நிலையில், இன்று சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரஜினி ‘நடிகர்கள் பின்னால் செல்வதை ரசிகர்கள் நிறுத்த வேண்டும்.. படிப்புதான் முக்கியம்.. நடிகர்கள் பின்னால் சென்று கீழே விழுந்து காயமடைந்தால் உங்களுக்குதான் ஆபத்து. உங்கள் கவனமும் செயலும் படிப்பில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும்/. அதேபோல் மது பழக்கம் உள்ளிட்ட போதைப்பொருள் பழக்கங்களை பழகாதீர்கள்.. உங்கள் நண்பர்கள் யாரேனும் அப்படி பழகி இருந்தால் அவர்களை விட்டு விலகியிருங்கள்.. படிப்புதான் முக்கியம்.. படிக்காமல் விட்டுவிட்டால் எதிர்காலம் நாசமாகிவிடும்’ என்று அறிவுரை சொல்லியிருக்கிறார்..

ரயில் டிக்கெட்டை ரத்து செய்ய போறீங்களா? ஒரு ரூபாய் கூட கிடைக்காது., முழு பணமும் கிடைக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

ரயில் டிக்கெட்டை ரத்து செய்ய போறீங்களா? ஒரு ரூபாய் கூட கிடைக்காது., முழு பணமும் கிடைக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?இந்திய ரயில்வே ஏப்ரல் முதல் டிக்கெட் ரத்து மற்றும் ரீஃபண்ட் விதிகளில் அதிரடி மாற்றங்களை கொண்டுவந்துள்ளது.

அமெரிக்கா - ஈரான் போர் நின்றுவிட்டது.. ஆனால் இன்னொரு போரை தொடங்குகிறதா வடகொரியா?

அமெரிக்கா - ஈரான் போர் நின்றுவிட்டது.. ஆனால் இன்னொரு போரை தொடங்குகிறதா வடகொரியா?அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே போர்நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டு உலகமே நிம்மதி பெருமூச்சு விட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே, கிழக்கு ஆசியாவில் பதற்றத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் வடகொரியா அடுத்தடுத்து ஏவுகணை சோதனைகளை நடத்தியுள்ளது.

இன்று திருநெல்வேலி.. நாளை கடலூர்!.. விஜயின் பிரச்சார திட்டம் என்ன?...

இன்று திருநெல்வேலி.. நாளை கடலூர்!.. விஜயின் பிரச்சார திட்டம் என்ன?...தவெக தலைவர் விஜய் இன்று தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக திருநெல்வேலி செல்லவிருக்கிறார்.

ஹோர்மூஸ் நீரிணை கடக்க கப்பலுக்கு ரூ.18.5 கோடி. ஈரான் அறிவிப்பு!.. பொருட்கள் விலை ஏறுமா?...

ஹோர்மூஸ் நீரிணை கடக்க கப்பலுக்கு ரூ.18.5 கோடி. ஈரான் அறிவிப்பு!.. பொருட்கள் விலை ஏறுமா?...ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் போர் தொடங்கியதால் கோபமடைந்த ஈரான் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து எண்ணெய் கப்பல்கள் வரும் கடல் வழி பாதையான ஹார்மோஸ் நீரிணையை மூடிவிட்டது.

ரெப்போ வட்டி விகிதத்தில் என்ன மாற்றம்? ரிசர்வ் வங்கி கவர்னரின் முக்கிய அறிவிப்பு..!

ரெப்போ வட்டி விகிதத்தில் என்ன மாற்றம்? ரிசர்வ் வங்கி கவர்னரின் முக்கிய அறிவிப்பு..!இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா தலைமையிலான நிதி கொள்கை குழு இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை 5.25 சதவீதமாகவே நிலைநிறுத்த முடிவு செய்துள்ளது.

