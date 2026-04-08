புதன், 8 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 8 ஏப்ரல் 2026 (18:05 IST)

கூலிங் கிளாஸ்.. கையில் தவெக கிடார்!.. வைரலாகும் விஜய் பிரச்சார புகைப்படங்கள்!..

சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர் விஜய் அடிப்படையில் ஒரு நடிகராக இருப்பதால் நட்சத்திர வேட்பாளராக பார்க்கப்படுகிறார். 30 வருடங்களுக்கும் மேல் சினிமாவில் நடித்தவர் என்பதால் இவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்களும், ரசிகைகளும் உண்டு.

குறிப்பாக பல இளைஞர்கள் இவருக்கு ரசிகர்களாக இருக்கிறார்கள். விஜய் அரசியலுக்கு வந்திருப்பதால் முதல் நிலை வாக்காளர்களின் ஓட்டுக்கள் விஜய்க்கு செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. அவர்களை நம்பித்தான் விஜய் எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்காமல் தனித்து போட்டுயிட்டுள்ளார்.

விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு செல்லும் இடமெங்கும் திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசி வருகிறார். இந்நிலையில், இன்று திருநெல்வேலியில் நடந்த தவெக பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் திமுகவுக்கு எதிராக மிகவும் ஆவேசமாக பேசினார். அதன்பின் அதே ஊரில் அவர் ரோட் ஷோவும் நடத்தினார்..

அப்போது ரசிகர் ஒருவர் கொடுத்த கூலிங் கிளாசை விஜய் அணிந்து கொண்டார்.. அதேபோல் ரசிகர் ஒருவரின் குழந்தையை தூக்கி தோள் மேல் உட்கார வைத்துக் கொண்டார். மேலும், தவெக கொடி கலரில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த கிடாரை விஜய்க்கு பரிசாக கொடுத்தார் அதையும் வாங்கி வாசிப்பது போல போஸ் கொடுத்தார் விஜய் இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

விஜய் வெளியே வந்தால் துர்மரணம் நிகழும்!.. பிரபல ஜோதிகர் பகீர் பேட்டி!....

விஜய் வெளியே வந்தால் துர்மரணம் நிகழும்!.. பிரபல ஜோதிகர் பகீர் பேட்டி!....நடிகர் விஜய் தற்போது அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார்.

நிமிடத்திற்கு 25 வார்த்தைகள் கூட டைப் செய்ய தெரியவில்லை.. கிளர்க்கில் இருந்து பியூனாக பதவி இறக்கம்..!

நிமிடத்திற்கு 25 வார்த்தைகள் கூட டைப் செய்ய தெரியவில்லை.. கிளர்க்கில் இருந்து பியூனாக பதவி இறக்கம்..!உத்தர பிரதேச மாநிலம் கான்பூர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இளநிலை எழுத்தர்களாக பணியாற்றி வந்த மூன்று பேர், தட்டச்சு தேர்வில் தோல்வியடைந்ததால் அதிரடியாக பியூன்களாக தரம் இறக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பிளிங்கிட், இன்ஸ்டாமார்ட் டெலிட் செய்தேன்.. மனநிம்மதி, உடல் ஆரோக்கியம் கிடைத்தது: இளம்பெண்ணின் பதிவு வைரல்

பிளிங்கிட், இன்ஸ்டாமார்ட் டெலிட் செய்தேன்.. மனநிம்மதி, உடல் ஆரோக்கியம் கிடைத்தது: இளம்பெண்ணின் பதிவு வைரல்நவீன காலத்தின் அதீத வசதிகளான பிளிங்கிட் மற்றும் இன்ஸ்டாமார்ட் போன்ற செயலிகளை ஒரு மாதம் பயன்படுத்தாமல் தவிர்த்ததன் மூலம், எனது பணம் மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்பட்ட ஆச்சரியமான மாற்றங்களை நான் உணர்ந்தேன். இந்த செயலிகள் வெறும் 10 நிமிடங்களில் பொருட்களை கொண்டு வந்து சேர்த்தாலும், அவை நம்மை தேவையில்லாத பொருட்களை வாங்க தூண்டுகின்றன என்று இளம்பெண் ஒருவர் தனது சமூக வலைத்தளத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

1040 கோடி முதல் 88 கோடி வரை சொத்துக்கணக்கு!.. பணக்கார வேட்பாளர்கள் யார் யார்?..

1040 கோடி முதல் 88 கோடி வரை சொத்துக்கணக்கு!.. பணக்கார வேட்பாளர்கள் யார் யார்?..தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிற 23ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவிருக்கிறது

சாத்தான்குளம் வழக்கில் 9 காவலர்களுக்கு மரண தண்டனை.. பெண் காவலரின் வாக்குமூலம் தான் காரணமா?

சாத்தான்குளம் வழக்கில் 9 காவலர்களுக்கு மரண தண்டனை.. பெண் காவலரின் வாக்குமூலம் தான் காரணமா?சாத்தான்குளம் தந்தை-மகன் மரண வழக்கில், ஒன்பது காவலர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்புக்கு தலைமை காவலர் ரேவதியின் துணிச்சலான சாட்சியமே முதுகெலும்பாக அமைந்தது.

