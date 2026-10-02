  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tvk minister ramesh says udhayanidhi will fail
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 2 October 2026 (16:58 IST)

ஸ்டாலினுக்கு நடந்தது உதயநிதிக்கும் நடக்கும்!.. அமைச்சர் ரமேஷ் காட்டம்..

ramesh
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 2 Oct 2026 (17:00 IST)
google-news
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. 108 தொகுதிகள் வெற்றி பெற்றதால் மேலும் சில எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படவே திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, முஸ்லீம் லீக், கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று தவெக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.

திமுக கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆ ட்சி அமைத்தது. அக்கட்சியின் தலைவர் முக ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக இருந்தார். ஆனால் 2026 தேர்தலில் முக ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளரிடம் தோல்வியடைந்தார். இது திமுகவுக்கு கடும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது..

இந்நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ரமேஷ் ‘முக ஸ்டாலின் கூட எம்.எல்.ஏ ஆக முடியவில்லை. தந்தைக்கு நடந்த பாடத்தை வைத்துக்கொண்டு உணராமல் உதயநிதி ஆபாசமாக பேசுவது, அவதூறாக பேசுவது, கீழ்த்தரமாக இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசுவது என தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தால் ஸ்டாலினுக்கு நடந்தது அடுத்த தேர்தலில் உதயநிதிக்கும் நடக்கும்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
மின் தடையா? ஒரே ஒரு வாட்ஸ் அப் மெசேஜ் போதும்.. புதிய வசதியை அறிமுகப்படுத்திய தமிழக அரசு...

நாங்க பக்கத்துல இருந்தப்போ ஸ்டாலின் இப்படி பேசல!.. கண்டிக்கிறோம்!. வீரபாண்டியன் பேட்டி...

நாங்க பக்கத்துல இருந்தப்போ ஸ்டாலின் இப்படி பேசல!.. கண்டிக்கிறோம்!. வீரபாண்டியன் பேட்டி...அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் 7 பேர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்துவிட்டனர்.

ஆபாச நிதி.. வன்ம நதி.. வக்கிர நதியை உருவாக்கி ஸ்டாலின்!. விஜய் கண்டனம்!...

ஆபாச நிதி.. வன்ம நதி.. வக்கிர நதியை உருவாக்கி ஸ்டாலின்!. விஜய் கண்டனம்!...நேற்று தாராபுரத்தில் பிரச்சாரம் செய்த திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் அந்த தொகுதி தவெக வேட்பார் பற்றி பேசும்போது சத்யபாமாவுக்கு மற்றொரு பெயர் உண்டு.

8 பெண் அமைச்சர்களா?!. அவரே கன்பியூஸ் ஆயிட்டாரு!.. அண்ணாமலைக்கு என்னாச்சி?..

8 பெண் அமைச்சர்களா?!. அவரே கன்பியூஸ் ஆயிட்டாரு!.. அண்ணாமலைக்கு என்னாச்சி?..2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.

துணை விமானி யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சி!.. கடும் விளைவை சந்திப்பீர்கள்!.. இஸ்ரேல் பிரதமர் எச்சரிக்கை..

துணை விமானி யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சி!.. கடும் விளைவை சந்திப்பீர்கள்!.. இஸ்ரேல் பிரதமர் எச்சரிக்கை..சமீபத்தில் துபாயிலிருந்து இஸ்ரேலுக்கு சென்ற ஃபிளை துபாய் விமானம் 30 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் பறந்துகொண்டிருந்தபோது இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாரை துணை விமானி கத்தியால் குத்தி விமானத்தை கீழே செலுத்தி விபத்தை ஏற்படுத்த முயன்றார்.

ஆபாச பேச்சு.. இப்ப உருவ கேலி!.. முக ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு கடும் எதிர்ப்பு!...

ஆபாச பேச்சு.. இப்ப உருவ கேலி!.. முக ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு கடும் எதிர்ப்பு!...மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் வருகிற 6 தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் நிலையில் அந்த பிரச்சாரம் சூடு பிடித்திருக்கிறது