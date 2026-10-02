உதயநிதியின் பேச்சால் பெண்களின் வாக்குகளை இழக்கிறதா திமுக?.. ஒரு அலசல்...
1960களில் தமிழகத்தை காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து ஆண்டு கொண்டு இருந்தபோது அண்ணா திமுகவை தொடங்கினார். அவரின் தம்பியாக கருணாநிதி உடன் இருந்தார். அனல் பறக்கும் பகுத்தறிவு கருத்துக்களை அண்ணாவும், கருணாநிதி உள்ளிட்ட திமுகவினரும் மேடைகளில் பேசி முழங்கினர். அவர்களின் பேச்சை கேட்பதற்காகவே பலரும் திமுக கூட்டங்களுக்கு சென்றார்கள். அதில் பலரும் திமுகவினரின் பேச்சால் ஈர்க்கப்பட்டு தங்களை திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டனர்..
அப்படி தமிழ் பேசி வளர்ந்த கட்சிதான் திமுக. ஒரு பக்கம் கலைஞர் கருணாநிதி காலத்திலேயே திமுகவில் ஆபாச பேச்சாளர்களும் உருவார்கள். எதிர்கட்சியை திட்டுவதற்கு திமுக தலைமை அவர்களை பயன்படுத்திக்கொண்டது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் ஜெயலலிதாவை மிகவும் அவதூறாகவும், அசிங்கமாகவும் அவர்கள் பேசினார்கள். அதில் முக்கியமானவர் வெற்றி கொண்டான். அவர் பேசுவதை காது கொடுத்து கேட்க முடியாது. அவ்வளவு கொச்சையாக பேசுவார். இதற்காக பலமுறை அவர் சிறைக்கும் சென்றிருக்கிறார். தற்போது வெற்றி கொண்டானின் நீட்சியாக சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி இருக்கிறார். ஆபாசமான வார்த்தைகளை கொஞ்சமும் கூச்சப்படாமல் இப்போதும் அவர் மேடைகளில் பேசி வருகிறார்..
தற்போது தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கும் நிலையில் சில திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் முதல்வர் விஜயை அவதூறாக பேசி கைதானார்கள். ஒருபக்கம் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி மற்றும் திமுக எம்.பி ஆ.ராசா ஆகியோர் இரட்டை அர்த்தங்களில் மேடைகளில் பேசி வருகிறார்கள். காஞ்சிபுரத்தில் உதயநிதி பேசிய ஆபாச பேச்சு தவெகவினரை கோபப்படுத்தியது. போலீசார் உதயநிதியை கைது செய்து காஞ்சிபுரம் வரை கூட்டிச்சென்று கையெழுத்து வாங்கிவிட்டு அனுப்பிவிட்டனர்..
சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையில் நடந்த விழாவில் பேசிய ஆ.ராசா ‘நீ யாருக்கு பிறந்தாய் என எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கிறது’ என பேசினார். இதையடுத்து அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. சமீபத்தில் மதுராந்தகத்தில் பிரச்சாரம் செய்த உதயநிதி ‘முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தலைமைச் செயலகம் கடலை பார்த்துக்கொண்டே இருக்கவேண்டும் என ஆசை.. கடலை பார்த்தால்தான் அவருக்கு மூடு வரும் போல’ என பேசினார் அப்போது அவரின் அருகில் நின்று கொண்டிருந்த திமுக பெண் வேட்பாளர் முகம் சுளித்தார்..
இதையடுத்து, பிரச்சாரத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய் ‘திமுகவினர் மிகவும் ஆபாசமாக பேசுகிறார்கள்.. தமிழகத்தில் ஆபாச நதி பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது’ என்று பேசினார். மேலும், தாராபுரத்தில் பேசிய விஜய் ‘முக ஸ்டாலின் பெத்து போட்ட ஒன்று ஆபாச நதியாகவே இருக்கிறது’ என்றெல்லாம் பேசினார்..
ஆபாசமாகவும், அவதூறாகவும் பேசி எதிர்ப்பை சந்தித்த போதும், திமுகவினர் கைது செய்யப்பட்டபோதும் நாங்கள் பல வருடங்களாக இப்படித்தான் பேசி வருகிறோம்.. என திமுக சொன்னது. இதே கருத்தை திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என் நேரு சட்டமன்றத்திலேயே கூறினார்.
ஆபாசமாகவும், அவதூறாகவும் பேசுவதை தங்களின் ஸ்டைல், பலம் என்று திமுக நினைக்கிறது. திமுகவினர் அதை ரசிக்கலாம். ஆனால், பொதுமக்கள் ரசிக்க மாட்டார்கள்.. திமுக இப்படி ஆபாசமாக பேசினால் அது பெண்களின் வாக்குகளை இழக்கும்.. இதை புரிந்து திமுக தலைமை உதயநிதி உள்ளிட்ட திமுகவினரை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இல்லையேல் அடுத்த தேர்தலிலும் திமுக தோல்வியை சந்திக்கும்’ என்கிறார்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள்.
தற்போது தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கும் நிலையில் சில திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் முதல்வர் விஜயை அவதூறாக பேசி கைதானார்கள். ஒருபக்கம் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி மற்றும் திமுக எம்.பி ஆ.ராசா ஆகியோர் இரட்டை அர்த்தங்களில் மேடைகளில் பேசி வருகிறார்கள். காஞ்சிபுரத்தில் உதயநிதி பேசிய ஆபாச பேச்சு தவெகவினரை கோபப்படுத்தியது. போலீசார் உதயநிதியை கைது செய்து காஞ்சிபுரம் வரை கூட்டிச்சென்று கையெழுத்து வாங்கிவிட்டு அனுப்பிவிட்டனர்..
சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையில் நடந்த விழாவில் பேசிய ஆ.ராசா ‘நீ யாருக்கு பிறந்தாய் என எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கிறது’ என பேசினார். இதையடுத்து அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. சமீபத்தில் மதுராந்தகத்தில் பிரச்சாரம் செய்த உதயநிதி ‘முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தலைமைச் செயலகம் கடலை பார்த்துக்கொண்டே இருக்கவேண்டும் என ஆசை.. கடலை பார்த்தால்தான் அவருக்கு மூடு வரும் போல’ என பேசினார் அப்போது அவரின் அருகில் நின்று கொண்டிருந்த திமுக பெண் வேட்பாளர் முகம் சுளித்தார்..
இதையடுத்து, பிரச்சாரத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய் ‘திமுகவினர் மிகவும் ஆபாசமாக பேசுகிறார்கள்.. தமிழகத்தில் ஆபாச நதி பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது’ என்று பேசினார். மேலும், தாராபுரத்தில் பேசிய விஜய் ‘முக ஸ்டாலின் பெத்து போட்ட ஒன்று ஆபாச நதியாகவே இருக்கிறது’ என்றெல்லாம் பேசினார்..