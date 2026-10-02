மின் தடையா? ஒரே ஒரு வாட்ஸ் அப் மெசேஜ் போதும்.. புதிய வசதியை அறிமுகப்படுத்திய தமிழக அரசு...
தமிழ்நாட்டில் மின்சார சேவைகள் தொடர்பான புகார்களை பொதுமக்கள் எளிதாகத் தெரிவிப்பதற்காகத் தமிழ்நாடு அரசு வாட்ஸ்ஆப் புதிய வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் ஏற்பட்ட மின்வெட்டு தொடர்பாக புகார்கள் எழுந்த நிலையிலும், எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்து வந்த நிலையிலும், மக்களுக்கு தடையற்ற சேவை வழங்க தவெக அரசு இந்த அதிரடி நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
பொதுமக்கள் இனி மின்வாரியத்தின் 94987 94987 என்ற வாட்ஸ்ஆப் எண்ணிற்கு 'Hi' என மெசேஜ் அனுப்பித் தங்கள் புகார்களைப் பதிவு செய்யலாம். இந்தத் தானியங்கி முறை மூலம் மின்தடை, மின்சாரக் கோளாறுகள் மற்றும் பிற மின்சேவைகள் தொடர்பான புகார்களைத் தெரிவித்து, அதற்கான விரைவான தீர்வுகளையும் பெற முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்கள் மின்வாரிய அலுவலகங்களுக்கு நேரில் செல்லாமலும், தொலைபேசி இணைப்புகளுக்காகக் காத்திராமலும் தங்களின் புகார்களை உடனடியாகப் பதிவு செய்ய இந்த வாட்ஸ்ஆப் சேவை பெருமளவில் உதவும்.