  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tvk government planning tasmac to private
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (12:07 IST)

2500 டாஸ்மாக் கடைகள் தனியாரிடம் செல்கிறதா?!.. அன்புமணி ராமதாஸ் எதிர்ப்பு!...

vijay tasmac
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (12:09 IST)
google-news
தமிழகத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தனியார் வசமாக மாற்ற தமிழக அரசு திட்டமிட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது. சில நாட்களுக்கு முன்பு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் விக்னேஷ் ‘ரெஸ்டோ பார், தனியார் மயம் ஆக்குவது ஆகியவை குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம்..

இது தொடர்பாக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது’ எனக்கூறினார். இந்நிலையில் முதல் கட்டமாக 2500 டாஸ்மாக் கடைகளை தனியார் மயமாக மாற்ற தவெக அரசு தீவிரம் காட்டுவதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. முதல் கட்டமாக நகரப்புறங்களில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை தனியார் மயமாக மாற்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுவருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

ஆனால் இதற்கு அன்புமணி ராமதாஸ் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். அரசு மதுக்கடைகளை தனியாருக்கு தாரை வார்ப்பது மது பழக்கத்தை மேலும் அதிகரிக்கும்.. 2500 டாஸ்மாக் கடைகளை தனியார் மயமாக மாற்றும் முடிவு செய்திருந்தால் அது கண்டிக்கத்தக்கது. அரசே மது விற்பனை செய்கிறது என்று அவமானத்தை போக்க வேண்டும் என்பதே தமிழக அரசின் இந்த முடிவுக்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது. இது மூட்டைப்பூச்சிக்கு பயந்து வீட்டை கொளுத்துவதற்கு ஒப்பானது’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் காதல்.. 17 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 20 வயது இளைஞர் கைது...

ஓட்டுக்குதான் அம்பேத்கர்!. இனிமே விஜய்க்கு தேவையில்ல!.. த.வா.க வேல் முருகன் கோபம்!...

ஓட்டுக்குதான் அம்பேத்கர்!. இனிமே விஜய்க்கு தேவையில்ல!.. த.வா.க வேல் முருகன் கோபம்!...சேலம் மாவட்டம் ஒதியத்தூர் கிராமத்தில் கால் மீது கால் போட்டு அமர்ந்திருப்பது போல உருவாக்கப்பட்ட அம்பேத்கர் சிலை கடந்த ஆறு வருடங்களாக திறக்கப்படாமல் இருக்கிறது. ஏனெனில் இந்த சிலை விவகாரமாக இரு தரப்பு சாததியினருக்கு மோதல் இருந்ததால் அதை அரசு மூடி வைத்திருக்கிறது .

அரசியல் பற்றி தனுஷ் நேரம் வரும்போது அ|றிவிப்பார்!.. சுப்பிரமணிய சிவா பேட்டி!...

அரசியல் பற்றி தனுஷ் நேரம் வரும்போது அ|றிவிப்பார்!.. சுப்பிரமணிய சிவா பேட்டி!...கடந்த சில நாட்களாகவே நடிகர் தனுஷ் அரசியலுக்கு வரப்போகிறார் என்கிற செய்தி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

விஜயை சந்திக்க தயங்கும் கர்நாடக முதல்வர்!.. எம்.ஜி.ஆர் பாணி அரசியல் எடுபடுமா?..

விஜயை சந்திக்க தயங்கும் கர்நாடக முதல்வர்!.. எம்.ஜி.ஆர் பாணி அரசியல் எடுபடுமா?..தமிழகத்திற்கு கொடுக்க வேண்டிய காவிரி நீரை கர்நாடகா அரசு தர முடியாது என மறுப்பதும், தமிழக அரசு சட்ட போராட்டம் நடத்தி அதை பெறுவதும் வழக்கமான ஒன்றுதன். இந்த வருடமும் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் கொடுக்க முடியாது என கர்நாடகா கைவிரித்துவிட்டது.

சமஸ்கிருத மொழியை தேசிய மொழியாக்க வேண்டும்: வாங்க்சு மனைவி கோரிக்கை.. திமுக ஏற்குமா?

சமஸ்கிருத மொழியை தேசிய மொழியாக்க வேண்டும்: வாங்க்சு மனைவி கோரிக்கை.. திமுக ஏற்குமா?நீட் தேர்வை எதிர்த்து உண்ணாவிரதம் இருந்த வாங்சுவின் மனைவி கீதாஞ்சலி, பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணிய சுவாமியுடன் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலில் சமஸ்கிருத மொழியை தேசிய மொழியாக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

X Money: டிவிட்டரில் இனிமேல் பணம் அனுப்பலாம்!.. எலான் மஸ்க் அறிவிப்பு..

X Money: டிவிட்டரில் இனிமேல் பணம் அனுப்பலாம்!.. எலான் மஸ்க் அறிவிப்பு..தற்போதெல்லாம் அமேசான், வாட்ஸ் அப் போன்ற மொபைல் ஆப்களில் கூட மற்றவர்களுக்கு பணம் அனுப்பும் வசதி வந்துவிட்டது. முன்பெல்லாம் செல்போன் மூலம் பணம் அனுப்புவதற்கு GPay, PhonePe போன்ற சில பிரத்தியாக ஆப்புகள் மட்டுமே இருந்தன.