  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. chief minister vjay formed a new team
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (13:13 IST)

தமிழக வருவாயை அதிகரிக்க புதிய டீம்!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி!...

vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (13:15 IST)
google-news
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்தது. தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இது பெரும் மாற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் அதிமுக, திமுக இல்லாமல் ஒரு புதிய கட்சி ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறது.

தமிழக முதல்வர் சி.ஜோசப்பை பொறுத்தவரை ஊழல், லஞ்சம் இல்லாத ஒரு நல்ல ஆட்சி அமைக்கவேண்டும் என முதல்வர் விஜய் விரும்புகிறார். பேசும் மேடைகளில் எல்லாம் இதுபற்றி அவர் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார். திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தவெக ஆட்சி மீது கடுமையான விமர்சனங்களை வைத்தாலும் அதற்கு முதல் விஜய் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்படுவதில்லை.

முதல்வர் விஜயை பொறுத்தவரை எதிர்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு செயலில் பதில் சொல்லவேண்டும் என்று அவர் விரும்புவதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில்தான் தமிழகத்தின் வருவாயை பெருக்குவதற்கான ஒரு புதிய குழுவை முதல்வர் விஜய் அமைத்திருக்கிறார். தமிழ்நாட்டின் வருவாயை பெருகுவதற்கான வழிமுறைகளை ஆராய்ந்து பரிந்துரை அளிக்க பொருளாதார நிபுணரும், மத்திய திட்டக் குழுவின் முன்னாள் துணை தலைவருமான மாண்டேக் சிங் அலுவாலியா தமையில் இந்த குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வருவாய் கசிவுகளை தடுத்து வரி வசூலை மேம்படுத்தி புதிய வருவாய் ஆதாரங்களை கண்டறியும் நோக்கத்தில் இந்த குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மூன்று மாதங்களில் பரிந்துரைகள் மற்றும் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டுமென தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
திருவண்ணாமலயில் கிரிவலம் சுற்றுவதற்கு நான்தான் காரணம்னு சொன்னாங்க - இளையராஜா

திருவண்ணாமலயில் கிரிவலம் சுற்றுவதற்கு நான்தான் காரணம்னு சொன்னாங்க - இளையராஜா

திருவண்ணாமலயில் கிரிவலம் சுற்றுவதற்கு நான்தான் காரணம்னு சொன்னாங்க - இளையராஜாஇசைஞானி இளையராஜா ஒரு பக்திமான் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும்.

மனைவியை தூக்கில் தொங்கவிட்டு அதை நேரலையில் மாமனார், மாமியாருக்கு ஒளிபரப்பிய கணவர்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்...

மனைவியை தூக்கில் தொங்கவிட்டு அதை நேரலையில் மாமனார், மாமியாருக்கு ஒளிபரப்பிய கணவர்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்...கர்நாடக மாநிலம் பாகல்க்கோட் மாவட்டத்தில் உள்ள கலாஹலி கிராமத்தில் மனைவியின் மீது ஏற்பட்ட சந்தேகத்தின் பெயரில் நடந்த கொடூர சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரதமர் மோடியின் காணொளி முடக்கம்.. இந்திய அரசிடம் வருத்தம் தெரிவித்த மெட்டா நிறுவனம்...

பிரதமர் மோடியின் காணொளி முடக்கம்.. இந்திய அரசிடம் வருத்தம் தெரிவித்த மெட்டா நிறுவனம்...இந்தியாவில் ஃபேஸ்புக் தளத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் காணொளி தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்ட விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முன்னாள் காதலிக்கு 860 கோடி சொத்து!.. எப்ஸ்டீனின் உயிலில் புதிய தகவல்!..

முன்னாள் காதலிக்கு 860 கோடி சொத்து!.. எப்ஸ்டீனின் உயிலில் புதிய தகவல்!..சில மாதங்களுக்கு முன்பு சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக உச்சரிக்கப்பட்ட பெயர் எப்ஸ்டீன் ஃபைல்ஸ் (Epstein Files). அமெரிக்காவில் இந்த விவகாரம் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

மொட்டை அடித்தால் ரூ.15,000 ஊக்கத் தொகை — அத்தூரில் தாசில்தார் பெயரில் வினோத மோசடி

மொட்டை அடித்தால் ரூ.15,000 ஊக்கத் தொகை — அத்தூரில் தாசில்தார் பெயரில் வினோத மோசடிசேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே, அரசால் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என நம்ப வைத்து, பெண்களை மொட்டை அடிக்கச் செய்த மர்ம நபரை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.