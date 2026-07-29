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Written By Webdunia
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (17:44 IST)

7000 கல்லூரி மாணவர்களுக்கு எச்.ஐ.வி தொற்று.. அனைத்து கல்லூரிகளிலும் பரிசோதனை செய்ய முடிவு...

Karnataka HIV Cases
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (17:44 IST)
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கர்நாடகாவில் இளைய தலைமுறையினர் மத்தியில் எச்.ஐ.வி தொற்று வேகமாக பரவி வருவது ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தையும் அதிர வைத்துள்ளது. குறிப்பாக, 19 முதல் 20 வயதுக்குட்பட்ட 7000க்கும் அதிகமான கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
நாட்டில் எச்.ஐ.வி பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மாநிலங்களின் பட்டியலில் கர்நாடகா மூன்றாவது இடத்தில் இருப்பது நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்த்துகிறது. குறிப்பாக, இளம் வயதினரிடையே இந்த பாதிப்பு அதிகரித்து வருவது சுகாதாரத்துறையினரை கவலை கொள்ள செய்துள்ளது.
 
இதனை கட்டுப்படுத்தக் கல்லூரி வளாகங்களிலேயே சிறப்பு மருத்துவ முகாம்களை நடத்த மாநில அரசு அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது. கலை, அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கல்லூரிகளில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளுடன் எச்.ஐ.வி பரிசோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
 
மாணவர்களின் தனிப்பட்ட விருப்பம் மற்றும் சம்மதத்தின் அடிப்படையிலேயே பரிசோதனைகள் செய்யப்படும் என்று அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. தொற்று உள்ளவர்களை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து முறையான சிகிச்சைகள் அளிப்பதன் மூலம், இதன் பரவலை தடுத்து மாணவர்களின் எதிர்காலப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
 
தமிழ்நாடு, கர்நாடகா செய்திகள், ஹெச்ஐவி தொற்று, கல்லூரி மாணவர்கள், எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு, கர்நாடக அரசு, இளைஞர்கள் உடல்நலம், மருத்துவ பரிசோதனை
 
Edited by Siva
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