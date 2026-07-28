முதல்வர் விஜய் சினிமா துறையின் எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து வைப்பார்: இயக்குனர் சேரன் நம்பிக்கை...
தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்கத்தின் தலைவர் இயக்குநர் சேரன் சமீபத்தில் ஆற்றிய உரை திரையுலகினர் மத்தியில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள இந்த பொற்காலம்தான் தங்களுக்கு உண்மையான விடிவுகாலத்தை தரும் என்று அவர் உணர்ச்சிபூர்வமாக தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த கால ஆட்சிகளில் திரைத்துறையின் பல்வேறு கோரிக்கைகள் கிடப்பில் போடப்பட்டதாகவும், சில பெயரளவிலான உதவிகள் மட்டுமே செய்யப்பட்டதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
ஆனால், தற்போது தினசரி படப்பிடிப்புகளின் போது என்னென்ன நடைமுறை சிக்கல்கள் மற்றும் இன்னல்கள் ஏற்படுகின்றன என்பதைத் துல்லியமாக அறிந்த ஒருவரே முதல்வராக அரியணையில் அமர்ந்துள்ளார் என்பது திரையுலகிற்கு மிகப்பெரிய பலம் என்று சேரன் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார்.
ஒவ்வொரு கலைஞனின் வலியும் அவலமும் முழுமையாக தெரிந்த ஒரு தலைவர் தமிழ்நாட்டை வழிநடத்துவதால், பல ஆண்டுகளாக தீர்க்கப்படாமல் இருக்கும் கோரிக்கைகள் தற்போது உடனடியாக நிறைவேற்றப்படும் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
திரையுலகின் நீண்டகால பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண இந்த சரியான காலத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும், விஜய் ஆட்சியின் கீழ் தமிழ் சினிமா துறை புதிய உயரங்களைத் தொடும் என்றும் அவர் உறுதியுடன் கூறினார்.
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Edited by Siva