டாஸ்மாக் முறைகேடு!.. செந்தில் பாலாஜி மீது வழக்குப்பதிவு!..
தற்போது தமிழகத்தில் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் கடந்த திமுக ஆட்சியில் நடந்த பல முறைகேடுகள் தொடர்பாக ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு அது தொடர்பான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஒருபக்கம் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தொடர்பாக பல நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. டாஸ்மாக்கில் மதுபானங்களை கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்த சிலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இந்நிலையில்தான், டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உட்பட 7 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறது.
முதல் குற்றவாளியாக செந்தில் பாலாஜியும், இரண்டாவது குற்றவாளியாக ஐஏஎஸ் அதிகாரி விசாகனும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். டாஸ்மாக் முன்னாள் அதிகாரிகள் ராமாதுரை முருகன், பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது..
ஏற்கனவே தவெக ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் சிலரிடம் பேரம் பேசிய வழக்கிலும் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரின் சகோதரர் அசோக் குமாரின் பெயர்கள் அடிபட்டது. அந்த வழக்கில் செந்தில் பாலாஜியும், அசோக்குமாரும் முன் ஜாமீன் பெற்றிருக்கும் நிலையில்தான் தற்போது டாஸ்மாக் முறைகேடு தொடர்பாக செந்தில் பாலாஜி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
ஒருபக்கம் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தொடர்பாக பல நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. டாஸ்மாக்கில் மதுபானங்களை கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்த சிலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இந்நிலையில்தான், டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உட்பட 7 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறது.
முதல் குற்றவாளியாக செந்தில் பாலாஜியும், இரண்டாவது குற்றவாளியாக ஐஏஎஸ் அதிகாரி விசாகனும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். டாஸ்மாக் முன்னாள் அதிகாரிகள் ராமாதுரை முருகன், பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது..