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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (11:26 IST)

எங்ககிட்ட கொள்ளையடிச்சி எங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க!.. ஆர்.கே.செல்வமணி ஆவேசம்..

selvamani vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (11:32 IST)
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தமிழ் சினிமாவில் பல படங்களாக திரைப்படங்களில் நடித்து பிரபல நடிகராக இருந்த விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அரசியலுக்கு வந்து தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறிவிட்டார். இது திரைத்துறையை சேர்ந்த பலருக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

ஏனெனில் கடந்த பல வருடங்களாகவே திரைத்துரையில் தீர்க்கப்படாத பல பிரச்சனைகளை விஜய் தீர்த்து வைப்பார்.. விஜயால் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் என அவர்கள் நம்புகிறார்கள். திரையுலகினர் ஏற்கனவே முதலமைச்சர் விஜயை நேரில் சந்தித்து இது தொடர்பான கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர்.

முதலமைச்சர் விஜயும் அந்த பிரச்சனைகளை ஒவ்வொன்றாக சரி செய்து கொடுப்பதாக வாக்குறுதியும் அளித்திருக்கிறார். ஒரு பக்கம் லஞ்சம், ஊழல் இல்லாமல் எல்லாத் துறையும் செயல்பட வேண்டும் என ஜோசப் முதல்வர் விஜய் விரும்புகிறார். அது திரையுலகிலும் எதிரொலித்திருக்கிறது.

பொதுவாகவே திரைப்பட ஷூட்டிங் நடக்கும்போது பலருக்கும் லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டும்.. குறிப்பாக காவல்துறை அதிகாரிகள், அந்த பகுதி அரசியல்வாதிகள் என பலருக்கும் லஞ்சம் கொடுகாமல் ஷூட்டிங் நடத்த முடியாது. ஆனால் விஜய் முதலமைச்சரான பின் அது மாறியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. காவல்துறை அதிகாரி உட்பட யாரும் சினிமா ஷுட்டிற்கு பணம் கேட்பதில்லை என Pro Union புதிய நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு விழாவில் பேசிய தயாரிப்பாளர் டி.சிவா கூறியிருந்தார்.

அதேவிழாவில் பேசிய பெப்சி சங்க தலைவர் ஆர்.கே செல்வமணி ‘பொதுவாக அரசாங்கம் சினிமாக்காரர்களுக்கு எதுவும் பண்ணது இல்லை.. எப்பொழுதெல்லாம் திரைப்படத்துறையில் அரசாங்கத்தின் மீது அதிருப்தி வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும்.. எங்களுக்கு தேவையெல்லாம் ஊழலற்ற அரசு, லஞ்சமற்ற நிர்வாகம், பாதுகாப்பான சமுதாயம்  மட்டும்தான். எங்ககிட்ட இருந்து 100, 1000 கொள்ளையடிச்சி எங்களுக்கே கொடுக்க வேண்டாம்.. இந்த அரசாங்கம் தேவையானதை செய்து கொடுக்கும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருக்கிறது’ என்று பேசியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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