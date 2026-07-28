முதல்வர் விஜய் அலுவலகம் மாறுகிறது.. முக்கிய அலுவலகங்களும் இடமாற்றம்.. அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு...!
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய்யின் அலுவலகம் நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் 10-வது தளத்திற்கு மாற்றப்பட உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அதிரடியான நிர்வாக மாற்றத்தை தொடர்ந்து, தற்போது அந்த தளத்தில் இயங்கிவரும் பல்வேறு முக்கிய அலுவலகங்களும் அலுவலர்களின் அறைகளும் தற்காலிகமாக வேறு இடங்களுக்கு மாற்றப்படுகின்றன.
இதன் ஒரு பகுதியாக, திரு. கே. வெங்கடேசன் (அரசு துணைச் செயலாளர்) மற்றும் உள்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறையின் குண்டர் தடுப்புக் காவல் பிரிவு ஆகியவை 2-வது தளம், அறைகள் மற்றும் கூட்ட அரங்கிற்கு மாற்றப்படுகின்றன. மேலும், திருமதி. நாராயணி அவர்களின் அலுவலகம் மற்றும் போதையில்லா தமிழகம் இயக்ககம் ஆகியவை 7-வது தளத்தில் உள்ள கூட்ட அரங்கிற்கு இடம்மாற்றப்படுகிறது.
வணிக வரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறையின் துணைச் செயலாளர்களின் அலுவலகங்கள் 5-வது தளத்திற்கும், வணிக வரித்துறையின் பிற பிரிவுகள் மற்றும் அரசு சார்பு செயலாளர்களின் அறைகள் குறிப்பிட்ட பிற தளங்களுக்கும் தற்காலிகமாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
நிர்வாகப் பணிகளை விரைவுபடுத்தும் வகையிலும், தலைமைச் செயலகப் பணிகளைச் சீரமைக்கும் நோக்கிலும் எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த அதிரடி நடவடிக்கையால் அரசு அலுவலகப் பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன.
Edited by Siva