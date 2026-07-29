இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் காதல்.. 17 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 20 வயது இளைஞர் கைது...
ஈரோடு பகுதியில் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் 17 வயது சிறுமியிடம் பழகி, காதலிப்பதாக ஏமாற்றி பாலியல் தொல்லை கொடுத்த 20 வயது இளைஞர் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
ஈரோட்டை அடுத்த ஓமலூர் பகுதியை சேர்ந்த பிரதீப் என்பவருக்கு ஏற்கனவே திருமணம் ஆன நிலையில், இன்ஸ்டாகிராமில் தன்னை திருமணமாகாதவர் என்று கூறி அந்தச் சிறுமியிடம் நெருங்கி பழகியுள்ளார்.
திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார். இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி தனது பெற்றோரின் உதவியுடன் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் விரைந்து செயல்பட்ட காவல்துறையினர் பிரதீப்பைக் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
ஏற்கனவே திருமணமாகிவிட்ட உண்மையை மறைத்து சமூக வலைத்தளம் மூலம் சிறுமியை ஏமாற்றி செயல்பட்ட இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்தும் சிறுமிகளின் பாதுகாப்பு குறித்து பெற்றோர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதை இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் ஒருமுறை உணர்த்துகின்றன.
Edited by Siva