வெள்ளி, 27 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 27 மார்ச் 2026 (10:59 IST)

தவெக வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டம் ஒத்திவைப்பு.. தவெகவில் என்னதான் நடக்குது?...

vijay
நடக்கவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது. விஜய் அடிப்படையில் ஒரு பிரபலமான நடிகர் என்பதாலும் இளைஞர் கூட்டம் அவருக்கு ஆதரவாக இருப்பதாலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கணிசமான ஓட்டுக்களை வாங்கும் என கணிக்கப்படுகிறது.குறிப்பாக திமுக எதிர்ப்பு ஓட்டுகளை விஜய் வாங்குவார் என கணிக்கப்படுகிறது. ஒருபக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தலை பொருத்தவரை தவெக எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்காமல் தனித்து போட்டியிடவுள்ளது.

இந்நிலையில்தான், தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள நட்சத்திர விடுதி ஒன்றில் தவெக வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டத்திற்கு இன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.. இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் விஜய் 234 தொகுதியின் வேட்பாளர்களையும் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார்.

ஆனால், திடீரென இந்த கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கூட்டத்தை நடத்தை தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி கொடுக்கவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. எனவே, வருகிற 29ம் தேதி இந்த கூட்டத்தை நடத்த அனுமதி கேட்டு தேர்தல் ஆணையத்திடம் தவெக மனு கொடுத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..

ஆனால், தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி இல்லை என சொல்வதில் உண்மையில்லை என்கிறார்கள் விவரம் அறிந்தவர்கள். இன்னும் 234 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதில் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. தேர்தலுக்கு செலவு செய்ய முடியாத நிலையில் பலரும் பின்வாங்கும் முடிவில் இருக்கிறார்களாம்.. ஒருபக்கம் திமுக இன்று அல்லது நாளை தங்களின் வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிடும்.. அதில் சீட் கிடைக்காதவர்கள் தவெகவுக்கு வந்து சீட் கேட்பார்கள் எனவும் தவெக காத்திருப்பதாகவும் ஒரு செய்தி ஓடுகிறது.

8வது ஊதியக்குழுவில் அறிவிக்கப்பட்ட சம்பள உயர்வு.. எப்போது முதல் கிடைக்கும்?மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நீண்டகாலமாக எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் 8-வது ஊதியக்குழு அமைப்பதற்கான காலக்கெடுவை நிதி அமைச்சகம் நாடாளுமன்றத்தில் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

டிரம்ப் கையெழுத்துடன் வெளியாகும் அமெரிக்க கரன்சி.. டிரம்ப் உருவத்துடன் தங்க நாணயம்.. விளம்பர மாடல் அரசாக மாறுகிறதா?அமெரிக்க வரலாற்றில் முதல்முறையாக, பதவியில் இருக்கும் அதிபரின் கையொப்பம் அந்நாட்டின் கரன்சி நோட்டுகளில் இடம்பெற உள்ளது.

டீசலுக்கு வரி இல்லை.. பெட்ரோலுக்கும் வரி குறைப்பு.. மத்திய அரசு அதிரடி..!மத்திய அரசு இன்று பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான கலால்தீர்வையை தலா 10 ரூபாய் குறைத்து அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, பெட்ரோல் மீதான வரி 13 ரூபாயிலிருந்து 3 ரூபாயாகவும், டீசல் மீதான வரி 10 ரூபாயிலிருந்து பூஜ்ஜியமாகவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

குடிகாரன் ஓட்டு எங்களுக்கு வேண்டாம்!.. சீமான் ராக்ஸ்!..திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக நாம் தமிழர் கட்சி எனும் அரசியல் கட்சியை துவங்கியவர் சீமான் ,

மன்னிப்பு கேட்டா போதுமா?!.. ஒழுங்கா பேசணும்!.. எஸ்.வி.சேகரை வெளுக்கும் நெட்டிசன்கள்..சில நாட்களுக்கு முன்பு தூத்துக்குடி அருகே உள்ள விளாத்திகுளம் வேடநத்தம் என்கிற ஒரு கிராமத்தில் பள்ளி சிறுமி ஒருவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்து செய்யப்பட்டு கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டார்.

