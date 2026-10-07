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  4. TNPSC Group 4 Notification Released for 6,574 Vacancies
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 7 October 2026 (08:59 IST)

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 அறிவிப்பு.. 6,574 காலியிடங்கள்.. விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி? எந்த இணையதளம்?

டிஎன்பிஎஸ்சி
Written By: SIVA
Published: Wed, 7 Oct 2026 (08:59 IST)
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தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்  போட்டி தேர்வு தேர்வர்களுக்கு மிக முக்கியமான அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, குரூப்-4 தேர்வின் கீழ் காலியாக உள்ள 6,574 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அரசு பணியை கனவாகக் கொண்டு பயின்று வரும் தமிழக இளைஞர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு பெரும் மகிழ்ச்சியையும் புதிய நம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்த குரூப்-4 தேர்வின் மூலம் கிராம நிர்வாக அலுவலர், இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர், சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் மற்றும் வனக்காப்பாளர் உள்ளிட்ட 46 வகையான பல்வேறு அரசு பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் அக்டோபர் 6 முதல் நவம்பர் 5-ஆம் தேதி இரவு 11.59 மணி வரை ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இத்தேர்வுக்கான எழுத்து தேர்வு ஜனவரி 10, 2027 அன்று நடைபெறும் என தேர்வாணையம் அறிவித்துள்ளது. தேர்வர்கள் தங்களின் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க TNPSC-ன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களான [http://tnpsc.gov.in](http://tnpsc.gov.in) மற்றும் [http://tnpscexams.in](http://tnpscexams.in) ஆகியவற்றை பயன்படுத்தலாம். 
 
கடைசி நேரப் பதற்றத்தை தவிர்க்க, தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் முன்கூட்டியே விண்ணப்பித்து, எழுத்து தேர்வுக்குத் தீவிரமாகத் தயாராகுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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