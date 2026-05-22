காலிப்பணியிடங்களை நிரப்பிட டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் சரத்குமார் அறிவுறுத்தல்
சென்னை தலைமை செயலகத்தில் மனிதவள மேலாண்மை துறை அதிகாரிகளுடன் மாண்புமிகு அமைச்சர் சரத்குமார் அவர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தினார். இக்கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் நிரப்பப்பட வேண்டிய பல்வேறு அரசுத்துறை காலிப்பணியிடங்கள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.
அரசுத்துறைகளில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களை எவ்வித தொய்வுமின்றி, காலவிரயத்தை தவிர்த்து விரைந்து நிரப்ப வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் திட்டவட்டமாக அறிவுறுத்தினார். குறிப்பாக, தேர்வு பணிகள் மற்றும் நேர்காணல்கள் அனைத்தையும் மிகுந்த வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நடத்த வேண்டும் என்றும், தகுதியான இளைஞர்களுக்கு உரிய நேரத்தில் அரசு வேலை கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் உத்தரவிட்டார்.
மேலும், தேர்வு முடிவுகளை வெளியிடுவதிலும், சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு பணிகளிலும் தாமதத்தை தவிர்க்க நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை செயலாளர் மற்றும் டிஎன்பிஎஸ்சி உயர் அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர். அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை லட்சக்கணக்கான போட்டித்தேர்வு எழுதும் இளைஞர்களிடையே பெரும் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பதவியேற்ற உடனே ஆய்வுக்கூட்டம்.. அறநிலையத்துறையில் இனி அதிரடி மாற்றம்?
தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள சூழலில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள திரு. சீ. ரமேஷ் அவர்கள் இன்று தனது முதல் அதிகாரப்பூர்வ ஆய்வு கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளார். சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஆணையர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், துறையின் பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டின் பின்னலாடை நகரமான திருப்பூரின் முன்னணி ஏற்றுமதியாளர்கள் மத்தியில், புதிய தவெக அரசு எடுத்துள்ள ஊழலற்ற அதிரடி நடவடிக்கைகள் மாபெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. கடந்த காலங்களில் திருப்பூரை சேர்ந்த பல தொழில் அதிபர்கள் தங்களின் நிறுவனங்களுக்காக 'சோலார் மின் உற்பத்தித் திட்டங்களை' அமைக்க திட்டமிட்டிருந்தனர்.