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  4. TNPSC Group 1 Exam 2026 Hall Ticket Released: Download Now at Official Website
Written By SIVA SIVA

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் - 1 தேர்வு.. ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு.. எந்த இணையதளம்? முழுவிவரங்கள்..

டிஎன்பிஎஸ்சி
Written By: SIVA
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (15:49 IST)
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தமிழகத்தில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் - 1 தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட்  அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 
 
தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்துள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் அனைவரும் தேவையான நுழைவுச் சீட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
தேர்வர்கள் தங்களது ஹால் டிக்கெட்டைப் பெற www.tnpsc.gov.in மற்றும் www.tnpscexams.in ஆகிய அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களைப் பயன்படுத்தலாம் என்று டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது. 
 
இந்த இணையதள பக்கங்களுக்கு சென்று தங்களது பயனர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சொல்லை உள்ளிட்டு நுழைவுச் சீட்டை எளிதில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். 
 
தேர்வு எழுதவுள்ள அனைத்து மாணவர்களும் முன்கூட்டியே ஹால் டிக்கெட்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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