தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் மழை.. நாளை 9 மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த வானிலை ஆய்வு மையம்...
தமிழகத்தில் நாளை அதாவது நவம்பர் 23) முதல் ஒரு வார காலத்திற்கு ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகச் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. இன்று தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
நாளை சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், தஞ்சை, திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. மேலும், காஞ்சிபுரம், மதுரை, கோவை உள்ளிட்ட 20 மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யலாம். நவம்பர் 24 அன்று சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, கடலூர், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுக்கோட்டையில் கனமழை பெய்யக்கூடும்.
தொடர்ந்து நவம்பர் 25-ஆம் தேதி டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களான தஞ்சை, திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விருதுநகர், தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. நவம்பர் 26-ஆம் தேதி திண்டுக்கல், மதுரை, தேனி, விருதுநகர் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக (தவெக) அரசு, பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைத் தீவிரப்படுத்தி வரும் சூழலில், பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் வானிலை அறிவிப்புகளைக் கருத்தில் கொண்டு பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.