தொடர்புடைய செய்திகள்
- விஜய்க்கு வாழ்த்து!. நான் வந்திருந்தாலும் ஜெயிச்சிருப்பேன்!.. ரஜினி திடீர் பேட்டி..
- விஜய் மீது எனக்கென்ன பொறாமை?!.. எம்.ஜி.ஆரை தாண்டிவிட்டார்!.. ரஜினி ஓப்பன் பேட்டி...
- விஜய் போல் நானும் தனித்து போட்டியிட்டேன், ஆனால் மக்கள் என்னை ஆதரிக்கவில்லை: பவன் கல்யாண் புலம்பல்..!
- உதவி கேட்ட நடிகர் முத்துக்காளை!. உடனே நடவடிக்கை எடுத்த விஜய்!..
- முதல்வர் விஜய்க்கு 17 துறை ஒதுக்கீடு!.... வெளியான அமைச்சரவை பட்டியல்!..
2 வருடங்கள் விஜயை விட்டுவிட வேண்டும்!.. பெரிய சவால்!.. ரஜினி சொன்ன அட்வைஸ்...
நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் சமீபத்தில் முக ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசியது சர்ச்சையானது. ஏனெனில், விஜய் முதல்வராவதை தடுக்க அதிமுகவும் திமுகவும் இணைந்து ஆட்சி செய்ய போவதாக செய்திகள் வெளியானது.. அந்த நேரத்தில் ரஜினி ஸ்டாலினை சந்தித்ததால் ரஜினி மூலமாகவே இது நடப்பதாக பலரும் பேசினார்கள்.
அதோடு தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட விஜய்க்கு ரஜினி வாழ்த்தும் கூறாமல் இருந்தார். இதுவும் பேசுபொருளானது. இந்நிலையில் செய்தியாளிடம் இது பற்றி பேசிய ரஜினிகாந்த் ‘முக ஸ்டாலின் எனது பல வருட கால நண்பர் என்கிற முறையில் சந்தித்தேன்.. அவர் கொளத்தூரில் தோற்றது எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது.. மற்றபடி இரண்டு கட்சிகள் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க நான் எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை..
நான் ஒன்றும் அவ்வளவு தரம் கெட்டவன் இல்லை. அதை ரஜினிகாந்த் எப்போதும் செய்ய மாட்டான்.. எனக்கு விஜய் மீது எந்த பொறாமையும் இல்லை. மக்கள் மாற்றம் வேண்டி காத்திருந்தபோது சரியான நேரத்தில் விஜய் வந்தார். விஜய் வெற்றி பெற்றதற்கு சினிமா கவர்ச்சி நன்றாகவே கை கொடுத்தது.. அதோடு இளைஞர்கள், பெண்கள் மற்றும் சமூகவலைத்தளங்களின் தாக்கம் மூலமாக அவர் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்..
அவருக்கு என் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள்.. சம்பிரதாயமாக விஜயை சந்திப்பதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை.. ஏற்கனவே கமல் உள்ளிட்ட சினிமாத்துறையை சேர்ந்த சிலர் அவரை சந்தித்து பேசி விட்டனர். இரண்டு வருடங்கள் விஜயை விட்டு விட வேண்டும். அவருக்கு முன் நிறைய சவால்கள் இருக்கிறது.. நிறைய பொறுப்புகளும், எதிர்பார்ப்பும் இருக்கிறது. அவற்றை அவர் பூர்த்தி செய்வார் என நம்புகிறேன்.
நானும் அரசியல் வந்திருந்தால் வெற்றி பெற்றிருப்பேன் என என் ரசிகர்கள் ஆதங்கப்படுகிறார்கள். அதை புரிந்து கொள்கிறேன். ஆனால் நான் ஏன் வரவில்லை என அப்போதே கூறிவிட்டேன்.
நான் அரசியலிலே இல்லை.. நான் ஏன் விஜய் மீது பொறாமைப்பட வேண்டும்.. ஒருவேளை கமல் முதல்வராக மாறியிருந்தால் நான் பொறாமைப்பட்டிருப்பேனோ என்னவோ!.. எனக்கும் விஜய்க்கும் இருப்பது தலைமுறை இடைவெளி.. இருவரையும் ஒப்பிடுவது சரியல்ல’ என்று அவர் பேசினார்.
அதோடு தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட விஜய்க்கு ரஜினி வாழ்த்தும் கூறாமல் இருந்தார். இதுவும் பேசுபொருளானது. இந்நிலையில் செய்தியாளிடம் இது பற்றி பேசிய ரஜினிகாந்த் ‘முக ஸ்டாலின் எனது பல வருட கால நண்பர் என்கிற முறையில் சந்தித்தேன்.. அவர் கொளத்தூரில் தோற்றது எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது.. மற்றபடி இரண்டு கட்சிகள் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க நான் எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை..
நான் ஒன்றும் அவ்வளவு தரம் கெட்டவன் இல்லை. அதை ரஜினிகாந்த் எப்போதும் செய்ய மாட்டான்.. எனக்கு விஜய் மீது எந்த பொறாமையும் இல்லை. மக்கள் மாற்றம் வேண்டி காத்திருந்தபோது சரியான நேரத்தில் விஜய் வந்தார். விஜய் வெற்றி பெற்றதற்கு சினிமா கவர்ச்சி நன்றாகவே கை கொடுத்தது.. அதோடு இளைஞர்கள், பெண்கள் மற்றும் சமூகவலைத்தளங்களின் தாக்கம் மூலமாக அவர் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்..
நான் அரசியலிலே இல்லை.. நான் ஏன் விஜய் மீது பொறாமைப்பட வேண்டும்.. ஒருவேளை கமல் முதல்வராக மாறியிருந்தால் நான் பொறாமைப்பட்டிருப்பேனோ என்னவோ!.. எனக்கும் விஜய்க்கும் இருப்பது தலைமுறை இடைவெளி.. இருவரையும் ஒப்பிடுவது சரியல்ல’ என்று அவர் பேசினார்.
டாஸ்மாக் கடைகளில் நள்ளிரவு மது விற்பனை: வெளி ஆட்களுக்கு ரூ.1,000 சம்பளம் என அதிர்ச்சி குற்றச்சாட்டு!
தமிழகத்தில் அரசு மதுபானக் கடைகளான டாஸ்மாக் கடைகளின் செயல்பாடுகள் குறித்துப் பல்வேறு புகார்கள் தொடர்ந்து எழுந்து வரும் நிலையில், தற்பொழுது ஒரு புதிய அதிர்ச்சிகரமான குற்றச்சாட்டு வெளிவந்துள்ளது. அரசு நிர்ணயித்த நேரத்தைத் தாண்டி, இரவு நேரங்களில் வெளி ஆட்களைப் பணிக்கு அமர்த்தி கூடுதல் விலைக்கு மது விற்பனை செய்யப்படுவதாகப் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
த.வெ.க.வுக்கு அவசரப்பட்டு ஆதரவளிக்க வேண்டாம்: அதிமுகவினருக்கு டி.டி.வி.தினகரன் எச்சரிக்கை!
தமிழக அரசியல் களம் தற்பொழுது புதிய திருப்பங்களை நோக்கி நகர்ந்து வரும் வேளையில், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து முக்கியமான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார். குறிப்பாக, அண்மையில் நடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து அதிமுகவினருக்கு அவர் பகிரங்க எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.