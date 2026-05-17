  3. த‌மிழக‌ம்
  4. actor rajinikanth said he would have won in last eledction
Last Modified: Sunday, 17 May 2026 (11:09 IST)

விஜய்க்கு வாழ்த்து!. நான் வந்திருந்தாலும் ஜெயிச்சிருப்பேன்!.. ரஜினி திடீர் பேட்டி..

Publish: Sun, 17 May 2026 (11:09 IST) Updated: Sun, 17 May 2026 (11:14 IST)
சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுக்கு பின் நடிகர் ரஜினி முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலினை சந்தித்ததும், விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பின் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்காமல் இருந்ததும் சர்ச்சையானது. குறிப்பாக விஜய் ரசிகர்கள் ரஜினிக்கு எதிராக சமூக வலைதளங்களில் பொங்கினார். ரஜினியை மிகவும் தரக்குறைவாகவும் அவர்கள் விமர்சித்து வந்தார்கள்.

இந்நிலையில், இதுபற்றி செய்தியாளர்களிடம் விளக்கமளித்த ரஜினிகாந்த் ‘விஜய் மீது எனக்கு எந்த பொறாமையும் இல்லை.. நான் பார்த்து வளர்ந்தவர் அவர்.. எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு தலைமுறை இடைவெளி.. என்னோடு அவரையும் அவரோடு என்னையும் ஒப்பிடக் கூடாது என ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன்.

முக ஸ்டாலில் என் நண்பர் என்பதாலும், அவர் கொளத்தூரில் தோல்வியை சந்தித்ததாலும் அவரை நேரில் சென்று பார்த்தேன். 2 கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து ஆட்சியமைக்க நான் ஆலோசனை கூறினேன் என பொய்யான ஒரு செய்தியை பரப்பி வருகிறார்கள். அதில் உண்மை இல்லை. ரஜினிகாந்த் அவ்வளவு கீழ்த்தரமான நபர் இல்லை.

விஜய்க்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்.. 2021 தேர்தலில் ஒருவேளை நான் அரசியலுக்கு வந்திருந்தால் 100 சதவீதம் வெற்றி பெற்றிருப்பேன். ஆனால் ஏன் நான் அரசியலுக்கு வரவில்லை என்பதை அப்போதே கூறி விட்டேன்.. உடல்நிலை சரியில்லை என்றால் சரி செய்து கொண்டு சினிமாவில் நடிக்கலாம்.. ஆனால் அரசியல் அப்படி முடியாது..  பல கோடி மக்கள் காத்துக் கொண்டிருப்பார்கள்.. அவர்களுக்கு வேலை செய்ய வேண்டும்.. அதனால்தான் அரசியலில் இருந்து விலகினேன்.. விஜய்க்கு நிறைய பொறுப்பு இருக்கிறது., அவற்றை விஜய் பூர்த்தி செய்வார் என நம்புகிறேன்’ என கூறியிருக்கிறார்.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 23-ஆம் தேதி முதல் 25-ஆம் தேதி வரை புகழ்பெற்ற 3 நாள் பவித்ரோற்சவ விழா மிக விமரிசையாக நடைபெற உள்ளது. இதற்கு முன்னதாக ஆகஸ்ட் 22-ஆம் தேதி மரக்கன்று பிரதிஷ்டையுடன் விழா தொடங்குகிறது.

டாஸ்மாக் கடைகளில் நள்ளிரவு மது விற்பனை: வெளி ஆட்களுக்கு ரூ.1,000 சம்பளம் என அதிர்ச்சி குற்றச்சாட்டு!தமிழகத்தில் அரசு மதுபானக் கடைகளான டாஸ்மாக் கடைகளின் செயல்பாடுகள் குறித்துப் பல்வேறு புகார்கள் தொடர்ந்து எழுந்து வரும் நிலையில், தற்பொழுது ஒரு புதிய அதிர்ச்சிகரமான குற்றச்சாட்டு வெளிவந்துள்ளது. அரசு நிர்ணயித்த நேரத்தைத் தாண்டி, இரவு நேரங்களில் வெளி ஆட்களைப் பணிக்கு அமர்த்தி கூடுதல் விலைக்கு மது விற்பனை செய்யப்படுவதாகப் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

த.வெ.க.வுக்கு அவசரப்பட்டு ஆதரவளிக்க வேண்டாம்: அதிமுகவினருக்கு டி.டி.வி.தினகரன் எச்சரிக்கை!தமிழக அரசியல் களம் தற்பொழுது புதிய திருப்பங்களை நோக்கி நகர்ந்து வரும் வேளையில், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து முக்கியமான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார். குறிப்பாக, அண்மையில் நடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து அதிமுகவினருக்கு அவர் பகிரங்க எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இரவு 10 மணிக்குள் கடைகளை மூடவேண்டும்!. தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு!..தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார்.

2 வருடங்கள் விஜயை விட்டுவிட வேண்டும்!.. பெரிய சவால்!.. ரஜினி சொன்ன அட்வைஸ்...நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் சமீபத்தில் முக ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசியது சர்ச்சையானது.