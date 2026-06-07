தொடர்புடைய செய்திகள்
- மதுபானங்கள் வழங்கும் ஆலைகளுக்கு கூடுதல் வரி.. ரூ.1000 கோடி தமிழக அரசுக்கு வருமானம்..!
- விஜய் பிரெஸ்ஸ மீட் பண்ணனும்னு ரூல்ஸ் இருக்கா?!.. கோபப்பட்ட சிடி நிர்மல்குமார்!..
- செந்தில் பாலாஜிக்கு ஸ்கெட்ச்!.. விரைவில் கைது?.. அதிரடி காட்டும் விஜய்!..
- ஆட்சிக்கு வந்துட்டோம்னு மிரட்டுறீங்களா?!.. செங்கோட்டையனிடம் கோபப்பட்ட பத்திரிக்கையாளர்கள்!..
- தவெக ஆதரவால் எம்பி ஆகிறார் ப்ரவீன் சக்கரவர்த்தி.. தமிழ்நாட்டுக்காக குரல் கொடுப்பேன் என பதிவு...
கட்சி நிதி பேரில் வருடத்திற்கு 1200 கோடி!.. டாஸ்மாக்கில் நடந்த கொள்ளை!..
தமிழகத்தில் தற்போது 4787 டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. விஜய் முதலமைச்சர் பதவியேற்றவுடன் 717 கடைகள் மூடப்பட்டது. ஒரு பக்கம் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.10 வசூலிக்கக் கூடாது உள்ளிட்ட பல கட்டுப்பாடுகளை தமிழக அரசு தொடர்ந்து விதித்து வருகிறது. இந்நிலையில்தான் தமிழக முதல்வர் விஜய் எடுத்த நடவடிக்கை அதிரடி நடவடிக்கையின் காரணமாக தமிழக அரசுக்கு கூடுதலாக 1200 கோடி வருவாய் கிடைக்கவிருக்கிறது.
அதாவது பிராண்டி விஸ்கி, பீர், ஒயின் பெட்டிகளுக்கான கட்டண வசூல் முறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதுவரை ஹாட் பெட்டிகளுக்கு ரூட் 90, பீர் பெட்டிகளுக்கு ரூ.40, ஒயின் பெட்டிகளுக்கு ரூ.20 என கட்சி நிதியாக மாதத்திற்கு சுமார் 100 கோடி வசூல் செய்து வந்துள்ளனர். அதாவது இந்த தொகை தமிழக அரசுக்கு வர வேண்டிய தொகை. அது அரசு கணக்கில் வரவில்லை.
தற்போது இந்த தொகை நேரடியாக அரசு கணக்கில் சேர ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த புதிய நடைமுறையால் மாதம் ரூ.100 கோடி என வருடத்திற்கு1200 கோடி அரசுக்கு கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.
கட்சி நிதி பேரில் வருடத்திற்கு 1200 கோடி!.. டாஸ்மாக்கில் நடந்த கொள்ளை!..
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள கோவில்களில் ஆன்லைன் டிக்கெட் முறை அறிமுகம்! இனிமேல் கியூலைன் கிடையாது..
யூசுப் பதானை எம்பி பதவியிலிருந்து விலக கூறினாரா சவுரவ் கங்குலி? மம்தா பானர்ஜி தூண்டுதலா?
மேற்கு வங்க அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள பரபரப்பான சூழ்நிலைக்கு மத்தியில், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜியின் வேண்டுகோளின் பேரில், முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் கேப்டன் சவுரவ் கங்குலி, எம்பி யூசுப் பதானை பதவியை ராஜினாமா செய்ய கேட்டுக் கொண்டதாக ஊடகங்களில் தகவல் வெளியானது. மம்தா பானர்ஜி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காகவே பகரம்பூர் மக்களவை தொகுதியை காலியாக்க இந்த முயற்சி நடந்ததாக கூறப்பட்டது.
மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளின் கட்டண ரத்து: கல்வி மேம்பாட்டிற்கான ஒரு நல்வரவு!
மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளிடம் ஆண்டுதோறும் வசூலிக்கப்பட்டு வந்த ரூ.3 லட்சம் உரிமப் புதுப்பிப்புக் கட்டணத்தை தமிழ்நாடு அரசு ரத்து செய்திருப்பது, கல்வித்துறையில் ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் வரவேற்கத்தக்க முடிவாகும். தமிழக முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்கள் மத்தியில் பெரும் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கு: விசாரிக்க கவர்னர் அனுமதி..
தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீதான சட்டவிரோதப் பணப்பரிமாற்ற வழக்கை விசாரிப்பதற்கும், அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடர்வதற்கும் அமலாக்கத்துறைக்கு தமிழக ஆளுநர் முறைப்படி அனுமதி வழங்கியுள்ளார். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் புயலைக் கிளப்பிய இந்த விவகாரம், ஆளுநரின் இந்த அதிரடி உத்தரவின் மூலம் தற்போது அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது.