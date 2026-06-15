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பாட்டிலை உள்ள போட்டா காசு வரும்!. பாட்டிலுக்கு 10 ரூபா சிக்கலுக்கு தீர்வு!..
தவெக ஆட்சிக்கு வந்தபின் டாஸ்மாக் தொடர்பான பிரச்சனைகள் பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது. தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர் முதல்வராக பதவியேற்றவுடன் 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுவதாக அறிவித்தார். தற்போது அந்த கடைகள் மூடப்பட்டு விட்டது. ஒரு பக்கம் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக பத்து ரூபாய் வாங்க கூடாது எனவும் தமிழக அரசு அறிவித்தது.
இதையடுத்து பாட்டிலை திரும்பப்பெறும் திட்டத்தை கைவிடும் படி டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் கோரிக்கை வைத்து போராட்டமும் நடத்தினர். இந்நிலையில்தான், பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் வாங்கும் சிக்கலுக்கு தீர்வு காணும் நடவடிக்கையாக மதுபான கடைகளில் பாட்டிலை திரும்ப பெற தானியங்கி இயந்திரத்தை வைக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது. சோதனை முறையில் எழும்பூரில் உள்ள மதுபான கடையில் இந்த இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி காலி பாட்டில்களை பெற்று வருகின்றனர்..
பாட்டிலில் உள்ள லேபிளை ஸ்கேன் செய்து விட்டு உள்ளே போட்டால் அதற்கான தொகை தானிய இயந்திரம் மூலம் கிடைக்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து பாட்டிலை திரும்பப்பெறும் திட்டத்தை கைவிடும் படி டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் கோரிக்கை வைத்து போராட்டமும் நடத்தினர். இந்நிலையில்தான், பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் வாங்கும் சிக்கலுக்கு தீர்வு காணும் நடவடிக்கையாக மதுபான கடைகளில் பாட்டிலை திரும்ப பெற தானியங்கி இயந்திரத்தை வைக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது. சோதனை முறையில் எழும்பூரில் உள்ள மதுபான கடையில் இந்த இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி காலி பாட்டில்களை பெற்று வருகின்றனர்..
பாட்டிலில் உள்ள லேபிளை ஸ்கேன் செய்து விட்டு உள்ளே போட்டால் அதற்கான தொகை தானிய இயந்திரம் மூலம் கிடைக்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பாட்டிலை உள்ள போட்டா காசு வரும்!. பாட்டிலுக்கு 10 ரூபா சிக்கலுக்கு தீர்வு!..
அமெரிக்க-ஈரான் அமைதி ஒப்பந்தம் எதிரொலி... இந்திய பங்குச் சந்தையில் மாபெரும் எழுச்சி!
உலகளாவிய சாதகமான சூழல்களால் இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று அதிரடி ஏற்றத்தை கண்டுள்ளது. அமெரிக்க-ஈரான் அமைதி ஒப்பந்தம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை 5 சதவீதம் சரிந்து பீப்பாய் 82.90 டாலராக குறைந்ததே இதற்கு முக்கிய காரணமாகும். இதனால் மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீடான சென்செக்ஸ் 736.38 புள்ளிகள் உயர்ந்து 76,264.33 புள்ளிகளாகவும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீடான நிஃப்டி 231 புள்ளிகள் உயர்ந்து 23,853.90 புள்ளிகளாகவும் நிறைவடைந்தன.
6 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் விரிவாக்கம்: செப்டம்பர் 17-ல் தொடக்கம்!
தமிழ்நாட்டில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் 'முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம்' அடுத்த கட்டமாக விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளது. இதன்படி, 6 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கும் இத்திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்திட ஏதுவாக, முதற்கட்ட நடவடிக்கைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன.