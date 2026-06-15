தொடர்புடைய செய்திகள்
- தெரு நாயும் மக்களும் ஒன்னா?!.. சர்ச்சையான ராகவா லாரன்ஸ் பேச்சு!...
- 241 கோவில்களில் அறங்காவலர்கள் பதவி!.. ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்!..
- கரூர் சம்பவத்தில் விஜய் மீது FIR போடாமல் தடுத்தார் ஸ்டாலின்!.. ஏ.வ.வேலு பேச்சு!..
- நீங்க சொன்னா நான் அரசியலுக்கு வரேன்!.. லாரன்ஸ் வெளியிட்ட வீடியோ!...
- பக்கா பிளானோடு டெல்லி சென்ற விஜய்!. 3 நாட்களில் யாரோடெல்லாம் மீட்டிங்?..
செல்போனால் ஒரு மாநிலமே போய்விட்டது!.. நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் பேச்சு..
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி மலர்ந்திருக்கிறது. நடிகராக இருந்து அரசியல் கட்சியை தொடங்கி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவராக மாறிய விஜய் தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரக அமர்ந்துவிட்டார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றதற்கு முக்கிய காரணமாக குழந்தைகளையும் ஜென்சி இளைஞர்களையும் சொல்கிறார்கள்.
முதன்முறை வாக்களர்கள் பலரும் விஜய்க்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள். ஏனெனில் செல்போனில் உள்ள இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூகவலைத்தளங்களில் விஜய்க்கு ஆதரவாக அதிக அளவில் விளம்பரங்கள் செய்யப்பட்டது ஒரு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுகிறது..
விஜய்க்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கும் ஜெகதீஸ் என்பவர் ஒரு பெரிய டீமை அமைத்து இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களில் விஜயை புரொமோட் செய்தார்கள். அதுவே தவெகவின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம் என பலரும் சொல்கிறார்கள்.
இந்நிலையில் ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய மதுரை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர் சுவாமிநாதன் ‘செல்போன்களால் இரண்டு நாடுகள் மட்டுமல்ல. ஒரு மாநிலமும் போய்விட்டது என்று நான் நினைக்கிறேன். மொபைல் போன்கள் கணவன் மனைவியான பல குடும்ப பிரச்சனைகளுக்கும், விவாகரத்துக்கும் முக்கிய காரணமாக உருவெடுத்துள்ளது’ என்று கவலை தெரிவித்திருக்கிறார்.
எடப்பாடி பழனிச்சாமி மகன் மிதுனுக்கு பதவி!.. அதிமுகவில் எதிர்ப்பு அலை!...
கும்மிடிபூண்டியில் 3 வயது குழந்தை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை என்ற தகவல் பொய்யானது.. கனிமொழி குற்றச்சாட்டுக்கு காவல்துறை விளக்கம்..
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியில் மூன்று வயது குழந்தை சமூக விரோதிகளால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, முட்புதரில் வீசப்பட்டதாக கூறப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கடுமையான கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார்.