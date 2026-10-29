முதல்வரை சந்தித்த பேராசிரியர் கலையரசன்.. இதை வைத்தும் அரசியல் செய்ய முடியாமல் போச்சே.. திமுக புலம்பல்...
தவறான சமூக வலைதளப்பதிவின் அடிப்படையில் தாம்பரம் காவல்துறையினரால் அநியாயமாக அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட சென்னை வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பேராசிரியர் கலையரசனை, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதி விஜய் அவர்கள் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறியுள்ளார்.
தன் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டிற்கு விளக்கம் அளிக்க கூட முறையான வாய்ப்பு வழங்கப்படாமல், காவல்துறையினரால் தாங்கள் கடுமையாக நடத்தப்பட்டு அவமானப்படுத்தப்பட்டதாக கூறி, மாநிலக் காவல் துறைத் தலைவரிடம் பேராசிரியர் கலையரசன் புகார் அளித்திருந்தார்.
இந்த விவகாரத்தில் உள்ளூர் காவல்துறையினர் கையாண்ட விதம் தவறானது என்றும், அதில் மிகப்பெரிய நிர்வாக குறைபாடு நடந்துள்ளது என்றும் தமிழ்நாடு அமைச்சர் நிர்மல் குமார் முன்னதாக ஒப்புக்கொண்டார்.
இந்த சூழலில், பாதிக்கப்பட்ட பேராசிரியரை நேரில் சந்தித்த முதலமைச்சர் விஜய், தவறிழைத்த அதிகாரிகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்தார். நேர்மையான ஆட்சியின் அடையாளமாக, எளிய மக்களுக்கும் அறிஞர்களுக்கும் ஏற்படும் அநீதியை ஒருபோதும் பொறுத்துக் கொள்ள மாட்டேன் என்பதைத் தனது இந்தச் சந்திப்பின் மூலம் முதலமைச்சர் மீண்டும் நிரூபித்துள்ளார்.