  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tn governot release the ministry list include vijay
Written By
Last Modified: Saturday, 16 May 2026 (18:44 IST)

முதல்வர் விஜய்க்கு 17 துறை ஒதுக்கீடு!.... வெளியான அமைச்சரவை பட்டியல்!..

vijay
Publish: Sat, 16 May 2026 (18:44 IST) Updated: Sat, 16 May 2026 (18:47 IST)
google-news
தவெக ஆட்சி அமைந்து 6 நாட்கள் ஆகியும் இதுவரை அமைச்சரவை பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை. இதன் காரணமாக பல அரசு கோப்புகள் முடங்கி கிடந்தது. இந்நிலையில், முதலமைச்சர் மற்றும் மற்ற அமைச்சர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள துறைகள் தொடர்பான பட்டியலை ஆளுநர் ஆர்லேக்கர் தற்போது  வெளியிட்டுள்ளார்.

அதன்படி முதல்வர் விஜய்க்கு 17 துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது காவல்துறை, உள்துறை, பொது நிர்வாகம், நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் வழங்கல், இந்திய ஆட்சிப் பணி, இந்திய காவல் பணி, இந்திய வனப் பணி, மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள், சிறப்பு திட்ட செயலாக்கம், மகளிர் நலன், இளைஞர் நலன், குழந்தைகள் நலன், முதியோர் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன், நகர்ப்புறம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் உள்ளிட்ட 17 துறைகள் அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அதேபோல், கீர்த்தனாவுக்கு தொழில்துறையும், டி.கே பிரபுவுக்கு சுரங்கம் மற்றும் கனிமவளத்துறையும், ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு பொதுப்பணி, நெடுஞ்சாலைகள், சிறு துறைமுகங்கள் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாடு ஆகிய துறைகளும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல், அருண் ராஜுக்கு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையும், செங்கோட்டையனுக்கு நிதித்துறையும், வெங்கட்ரமணனுக்கு உணவுத் துறையும்,ராஜ்மோகனுக்கு பள்ளி கல்வித்துறை மற்றும் தமிழர் வளர்ச்சி செய்தி துறையும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

உதவி கேட்ட நடிகர் முத்துக்காளை!. உடனே நடவடிக்கை எடுத்த விஜய்!..

உதவி கேட்ட நடிகர் முத்துக்காளை!. உடனே நடவடிக்கை எடுத்த விஜய்!..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது.. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வராக மாறியிருக்கிறார்.

முதல்வர் விஜய்க்கு 17 துறை ஒதுக்கீடு!.... வெளியான அமைச்சரவை பட்டியல்!..

முதல்வர் விஜய்க்கு 17 துறை ஒதுக்கீடு!.... வெளியான அமைச்சரவை பட்டியல்!..தவெக ஆட்சி அமைந்து 6 நாட்கள் ஆகியும் இதுவரை அமைச்சரவை பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை. இதன் காரணமாக பல அரசு கோப்புகள் முடங்கி கிடந்தது.

விஜயை நேரில் சந்தித்து 6 கோரிக்கைகள் வைத்த கமல்!.. முக்கிய அப்டேட்...

விஜயை நேரில் சந்தித்து 6 கோரிக்கைகள் வைத்த கமல்!.. முக்கிய அப்டேட்...நடிகராக இருந்த அரசியலுக்கு வந்தவர் விஜய். அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் கூட்டம் இருந்ததாலும், பொதுமக்களும் ஆதரித்ததாலும் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெகவை 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வைத்து விட்டனர்.

சிறுமியின் பேச்சைக்கேட்ட முதல்வர் விஜய்!.. உடனே மாத்திட்டாரு!...

சிறுமியின் பேச்சைக்கேட்ட முதல்வர் விஜய்!.. உடனே மாத்திட்டாரு!...தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சரானதும் பல அதிரடியான அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வெளியாக வருகிறது. அதோடு தலைமை செயலகமும் மொத்தமாக மாறிப் போயிருக்கிறது என்கிறார்கள்.

மூனெழுத்து இட்லி நடிகைதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்!.. ரவி மோகன் கண்ணீர்..

மூனெழுத்து இட்லி நடிகைதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்!.. ரவி மோகன் கண்ணீர்..நடிகர் ஜெயம் ரவி தனது மனைவி ஆர்த்தியை பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறார். அப்போது முதலே ரவியை கடுமையாக விமர்சித்தவர் நடிகை குஷ்பூ