பழனிச்சாமி பண்றது அதிமுகவுக்கு நல்லதில்ல.. ராஜினாமா பண்றேன்!.. சிவி சண்முகம் சொன்னாரா?..
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 47 இடங்களில் மட்டும் வெற்றி பெற்று அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்றது. அதிமுக தொடர் தோல்வியை சந்திப்பதில் அதிர்ச்சியடைந்த சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி வேலுமணி தலைமையிலான 24 எம்எல்ஏக்கள் ஓரணியாக பிரிந்தனர்.
மேலும், தவெகவை ஆதரிப்பதாக அறிவித்த அவர்கள் சட்டசபையிலும் தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இது எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கு கோபத்தையும், அதிர்ச்சியும் கொடுத்தது. மேலும், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செய்தி சிவி சண்முகம் ‘திமுகவின் உதவியோடு எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதலமைச்சராக முயன்றார்.. எங்களுக்கு அதில் விருப்பமில்லை.. அதனால்தான் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தோம்’ என வெளிப்படையாக பேசினார்.
இதுவும் தமிழக அரசியலில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. மேலும், பொதுக்குழுவை கூட்டி தோல்வி கரணமாக பழனிச்சாமி ஆலோசிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டார். ஆனால், பழனிசாமி அதை செய்யவில்லை.அதோடு, அந்த 24 எம்.எல்.ஏக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிமுக பதவிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி பறித்தார்.
தற்போது அந்த 24 எம்.எல்.ஏக்களில் நான்கு பேர் ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெக பக்கம் சென்று விட்டனர். மற்றவர்கள் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பக்கம் வந்து விட்டார்கள். ஆனால் சிவி சண்முகம் மட்டும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திக்க மறுத்து வருகிறார்.
எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலேயே செயல்படுவோம் என எஸ்பி வேலுமணி சொன்னதை சிவி சண்முகம் ஏற்கவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. நான் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்யப்போகிறேன்.. அதில் உறுதியாக இருக்கிறேன் என சிவி சண்முகம் தனது ஆதரவாளர்கரிடம் சொன்னதாக சொல்லப்படுகிறது. பழனிச்சாமியின் இந்த குணம் அதிமுகவுக்கு நல்லதல்ல. அவரின் தலைமையிலான அதிமுகவில் இனி நான் தொடரப் போவதில்லை எனவும் சீவி சண்முகம் சொன்னதாக சொல்லப்படுகிறது.
உகாண்டா நாட்டிலிருந்து பெங்களூரு திரும்பிய பெண்ணுக்கு எபோலா தொற்று இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் அவர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில், அவருக்கு நடத்தப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனையில் தொற்று இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலை மத்திய அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது. அந்தப் பெண்ணின் உடல்நிலை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், அச்சப்படத் தேவையில்லை என்றும் சுகாதார துறை தெரிவித்துள்ளது.