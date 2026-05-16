  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. chief minister vijay order to control traffic
Written By
Last Modified: Saturday, 16 May 2026 (10:19 IST)

பொதுமக்கள் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது!.. காவல்துறைக்கு விஜய் போட்ட உத்தரவு!..

vijay
Publish: Sat, 16 May 2026 (10:19 IST) Updated: Sat, 16 May 2026 (10:20 IST)
google-news
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. அதோடு, மற்ற கட்சிகளிடமிருந்து ஆதரவை பெற்று அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். அதோடு, சட்டசபையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பிலும் விஜய் வெற்றி பெற்றார்.

ஒருபக்கம், முதல்வரானது முதலே விஜய் அதிரடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார். பெண்கள் பாதுகாப்பு, போதைப்பொருள் தடுப்பு, டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுவது என பல அறிவிப்புகளும் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது. அதோடு, ஒரு அரசு அதிகாரி போல காலை 9.55 மணிக்கெல்லாம் அலுவலகத்திற்கு வரும் விஜய் மதிய உணவையும் கொண்டு வந்து அலுவலகத்திலேயே சாப்பிட்டுவிடுகிறார். மாலை 4 மணிக்கு அவர் வீட்டிற்கு புறப்பட்டு செல்கிறார்.

விஜயின் வீடு நீலாங்கரையில் இருக்கிறது. அங்கிருந்து கடற்கரை சாலையில் அமைந்துள்ள தலைமை செயலகம் 17 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது. முதல்வர் விஜய் காலை நேரத்தில் அலுவலகத்திற்கு வருவதால் போக்குவரத்து நிறுத்தப்படுவதால் பொதுமக்கள் சிரமப்படுவதாக செய்திகள் வெளியானது.

இந்நிலையில், வாகன அணிவகுப்பு செல்லும் பாதை முழுவதும் போக்குவரத்து சீராக நடைபெறவும், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் சிறப்பு மாற்று போக்குவரத்து ஏற்பாடுகளை செய்யுமாறும் முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஒருபக்கம், விஜய் முதல்வராக இருக்கும்வரை அரசு இல்லத்தில் பயன்படுத்தலாம் எனவும் பலரும் சொல்லி வருகிறார்கள்.

எங்கிட்ட இருந்து எம்.எல்.ஏக்களை தூக்கிட்டாங்க!.. ஆளுநரை சந்திக்கும் பழனிச்சாமி!..

எங்கிட்ட இருந்து எம்.எல்.ஏக்களை தூக்கிட்டாங்க!.. ஆளுநரை சந்திக்கும் பழனிச்சாமி!..சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 35 சதவீத வாக்குகளை பெற்றாலும் 108 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. எனவே ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்பட்டது.

அப்படி திட்டிட்டு விஜய பார்க்க ஏன் போன?!.. கருனாஸை வெளுக்கும் விஜய் ஃபேன்ஸ்!...

அப்படி திட்டிட்டு விஜய பார்க்க ஏன் போன?!.. கருனாஸை வெளுக்கும் விஜய் ஃபேன்ஸ்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்து திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்ய துவங்கினார். தொடர்ந்து திமுகவுக்கு எதிராக மட்டுமே விமர்சனம் செய்தார்

சுடுகாட்டில் 3 மாசம் படுத்திருந்தேன்!.. ராதன் பண்டிட் பகீர் பேட்டி....

சுடுகாட்டில் 3 மாசம் படுத்திருந்தேன்!.. ராதன் பண்டிட் பகீர் பேட்டி....கடந்த சில நாட்களாகவே ஊடகங்களிலும் பத்திரிகைகளும் அடிபட்ட பெயர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட். பிரபல ஜோதிடரான இவர் கடந்த சில வருடங்களாக தவெக தலைவர் மற்றும் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு ஜோதிட ஆலோசனைகளை கூறி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது .

பாஜகவை எதிர்த்த திமுக!.. என்ன செய்யப்போகிறார் விஜய்?.. தவெக பிளான் என்ன?...

பாஜகவை எதிர்த்த திமுக!.. என்ன செய்யப்போகிறார் விஜய்?.. தவெக பிளான் என்ன?...திமுகவை பொருத்தவரை பாஜகவின் கொள்கைகளை எதிர்ப்பதோடு பாஜகவின் பல திட்டங்களையும் எதிர்க்கிறது. அதனாலேயே பாஜகவால் தமிழ்நாட்டில் நுழைய முடியவில்லை.

பழனிச்சாமியை விஜய் ஏன் சந்திக்கவில்லை?!.. அமைச்சர் சி.டி நிர்மல் குமார் விளக்கம்..

பழனிச்சாமியை விஜய் ஏன் சந்திக்கவில்லை?!.. அமைச்சர் சி.டி நிர்மல் குமார் விளக்கம்..அதற்கு முன் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், பாமக இளைஞரணி செயலாளர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆகியோரை முதல்வர் விஜய் சந்தித்தார்.