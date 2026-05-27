உகாண்டாவில் இருந்து பெங்களூரு திரும்பிய பெண்ணுக்கு எபோலா தொற்றா? மத்திய சுகாதாரத்துறை விளக்கம்...!
உகாண்டா நாட்டிலிருந்து பெங்களூரு திரும்பிய பெண்ணுக்கு எபோலா தொற்று இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் அவர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில், அவருக்கு நடத்தப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனையில் தொற்று இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலை மத்திய அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது. அந்தப் பெண்ணின் உடல்நிலை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், அச்சப்படத் தேவையில்லை என்றும் சுகாதார துறை தெரிவித்துள்ளது.
ஆப்பிரிக்காவின் சில பகுதிகளில் எபோலா வைரஸ் பரவி வருவதை தொடர்ந்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இந்தியா முழுவதும் உள்ள விமான நிலையங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் கண்காணிப்பு மற்றும் பரிசோதனை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகளின் உடல்நிலையை தீவிரமாக கண்காணிக்கவும், எபோலா அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக அவர்களை தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை அளிக்கவும் அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளது.
நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் அரசு மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டு வருகிறது. பொதுமக்கள் பீதியடைய தேவையில்லை என்றும், அரசு வெளியிடும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை மட்டும் நம்புமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. எபோலா போன்ற கொடிய வைரஸ்கள் நாட்டிற்குள் பரவாமல் தடுக்க, சர்வதேச பயணிகளின் வருகையை முறையாக பரிசோதிப்பதன் மூலம் இந்திய சுகாதாரத்துறை முன்னெச்சரிக்கைப் பணிகளை செம்மையாக செய்து வருகிறது.
பினராயி விஜயன் வீட்டில் சோதனை.. ED அதிகாரிகள் காரை அடித்து நொறுக்கிய கம்யூனிஸ்ட் தொண்டர்கள்..
கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில், முன்னாள் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயனின் இல்லத்தில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்திய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. சோதனை முடிந்து அதிகாரிகள் வெளியேற முயன்றபோது, அங்கிருந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தொண்டர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது ஏற்பட்ட மோதலில், அந்த அதிகாரிகள் வந்த கார் போராட்டக்காரர்களால் அடித்து நொறுக்கப்பட்டு சேதப்படுத்தப்பட்டது.
எங்களுக்குள் எந்த பிளவும் இல்லை.. அதிமுக ஒற்றுமையாக உள்ளது: எஸ்பி வேலுமணி விளக்கம்..!
அதிமுகவின் உட்பூசல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். "எங்களுக்குள் இருந்தது கருத்து வேறுபாடு மட்டுமே தவிர, பிளவு அல்ல" என்று அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். தற்போது அதிமுக மீண்டும் ஒன்றுகூடி விட்டதாகவும், இனி ஒற்றுமையுடன் செயல்பட்டு கடந்த கால தவறுகளை சரிசெய்வோம் என்றும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.