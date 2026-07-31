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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (14:36 IST)

இப்ப வேண்டாம்!.. வேறு ஒருநாள் மீட் பண்ணலாம்!.. பேக் அடித்த டி.கே.சிவக்குமார்!..

shivakumar vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (14:37 IST)
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தமிழகத்திற்கு காவிரி நீரை திறந்துவிடமாட்டோம் என கர்நாடக அரசு கடந்த பல வருடங்களாகவே முரண்டு பிடித்துவருகிறது. எனவே ஒவ்வொரு முறையும் தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் சட்டப் போராட்டம் நடத்தியே தண்ணீரை பெற்று வருகிறது.

தற்போது தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சிக்கு வந்துள்ள நிலையில் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் கொடுக்க முடியாது என கர்நாடக முதல்வர் டி.கே சிவக்குமார் கூறியிருக்கிறார். ஆனால் தமிழகத்திற்கு தினமும் 3500 கன அடி வீதம் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்து விட வேண்டுமென காவிரி ஆணையம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. ஆனால், அதை டி.கே.சிவக்குமார் ஏற்கவில்லை.

இந்த நிலையில்தான் வருகிற ஆகஸ்டு 3ம் தேதி கர்நாடகா செல்லும் தமிழக முதல்வர் விஜய் அங்கு கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே சிவகுமாரை நேரில் சந்தித்து இதுபற்றி பேசிவருகிறார்.
இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த டி.கே சிவகுமார் ‘தமிழக முதலமைச்சர் விஜயை கர்நாடகாவுக்கு வரவேற்கிறேன்.. கர்நாடகாவில் தண்ணீர் பிரச்சனை என்னவென அவருக்கு ஹெலிகாப்டர் மூலம் காட்டுவேன்’ எனவும் கூறியிருக்கிறார். 13 பேர் கொண்ட குழுவுடன் கர்நாடகாவுக்கு செல்ல திட்டமிட்டிருக்கிறார் விஜய்.

இந்நிலையில்தாம், தற்போது சூழல் சரியில்லாததால் வேறு ஒரு தேதியில் சந்திக்கலாம் என கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் தமிழக முதல்வர் விஜயிடம் தற்போது கூறியிருக்கிறார். எனவே, வருகிற ஆகஸ்டு 3ம் தேதி விஜய் - டி.கே.சிவக்குமார் சந்திப்பு நடக்க வாய்ப்பில்லை என பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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