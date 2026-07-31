விஜய் கர்நாடகம் வருகிறார்.. அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டிய முதல்வர் டிகே சிவகுமார்
கர்நாடகாவின் மேகதாது அணைத் திட்டம் தமிழக-கர்நாடக எல்லைகளில் மீண்டும் அரசியல் தீப்பற்ற வைத்துள்ளது. தமிழகத்தின் சம்மதம் இல்லாமலேயே மேகதாதுவில் அணை கட்டலாம் என்ற மத்திய அமைச்சரின் பேச்சும், தண்ணீர் இன்றி வாடும் டெல்டா விவசாயிகளின் கண்ணீரும் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
தற்போதைய தவெக அரசாங்கம் இந்த விவகாரத்தில் வீரியமாக செயல்பட தவறிவிட்டதாக எதிர்க்கட்சிகள் கொதித்தெழுந்துள்ள நிலையில், முதல்வர் விஜய் கர்நாடகா பயணம் மேற்கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்ற குரல்களும் வலுத்து வருகின்றன.
இந்த சூழலில், தமிழ்நாட்டிற்கான நதிநீர் பங்கீடு குறித்துப் பேச வரும் ஆகஸ்ட் 2-ஆம் தேதியன்று அனைத்து கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டுவதாகக் கர்நாடக தரப்பு அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அம்மாநில அமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் தெரிவிக்கையில், தமிழக முதல்வர் விஜய் இந்தக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பதை உறுதி செய்துள்ளதாகவும், இரு மாநிலங்களின் உரிமைகளையும் பாதுகாக்கும் வகையிலான சுமுகமான முடிவை எட்டத் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதற்கிடையில், அடுத்த 15 நாட்களுக்கு வினாடிக்கு 3,500 கன அடி வீதம் காவிரியில் தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்று காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் கர்நாடகா அரசுக்கு கறாரான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
Edited by Siva