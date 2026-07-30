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  4. TN CM Vijay to Visit Karnataka on August 3 for Crucial Cauvery Talks as State Government Prepares a Grand Welcome
Written By Webdunia

விஜய்யை வரவேற்க தயாராகும் கர்நாடக அரசு. புதுப்பிக்கப்படும் சட்டசபை கட்டிடம்...

shivakumar vijay
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (13:28 IST)
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காவிரி நீர் மற்றும் மேகதாது அணை விவகாரங்கள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக, வரும் ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி தமிழக முதல்வர் விஜய் கர்நாடக மாநிலம் செல்லவுள்ளார் என்ற பரபரப்பான தகவல் அரசியல் வட்டாரங்களில் தீயாய் பரவி வருகிறது. 
 
இந்த சந்திப்பின்போது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு, காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுகள் மற்றும் இரு மாநிலங்களின் நீர் உரிமைகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
முதல்வர் விஜய்யின் இந்த அதிரடி பயணத்தை வரவேற்கும் விதமாக கர்நாடக அரசு தீவிர ஏற்பாடுகளில் இறங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார் மற்றும் முதல்வர் விஜய் இடையேயான இந்த உயர்மட்ட சந்திப்பு நடைபெற உள்ளதாக கூறப்படும் பெங்களூரு விதான் சௌதா சட்டப்பேரவை வளாகத்தைப் புதுப்பிக்கும் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகின்றன. 
 
கட்டிடத்திற்கு புதிய வண்ணம் பூசுவது மற்றும் ஜன்னல்களை சீரமைப்பது போன்ற துப்புரவு பணிகள் தடபுடலாக நடைபெற்று வருவது அரசியல் அரங்கில் கூடுதல் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
 
நீண்ட காலமாகத் தீர்க்கப்படாமல் இருக்கும் காவிரி பிரச்சனைக்கு இரு தலைவர்களின் நேரடி பேச்சுவார்த்தை ஒரு நிரந்தர தீர்வை தரும் என்று இரு மாநில மக்களும் பெரிதும் எதிர்பார்க்கின்றனர். இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க சந்திப்பு இந்திய அரசியலில் பெரும் திருப்புமுனையாக அமையும் என தெரிகிறது.
 
 
Edited by Siva
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