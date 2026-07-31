தமிழக முதல்வர் விஜய் பெங்களூர் வருகை தரும் நாளில் பந்த்.. கன்னட அமைப்புகள் திட்டமா?
தமிழகத்திற்கு காவிரியிலிருந்து தண்ணீர் திறக்க உத்தரவிடப்பட்டதை தொடர்ந்து, கர்நாடகாவில் பதற்றம் அதிகரித்து வருகிறது. மண்டியா, மைசூரு மற்றும் பெங்களூரு போன்ற பகுதிகளில் விவசாயிகள் மற்றும் கன்னட அமைப்புகள் தீவிர போராட்டங்களில் இறங்கியுள்ளனர்.
கர்நாடகத்தில் போதிய நீர் இருப்பு இல்லாதபோது தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பது விவசாயிகளை பாதிக்கும் என கூறி, இந்த உத்தரவை கன்னட அமைப்புகள் கடுமையாக எதிர்த்து வருகின்றன.
பிரவீன் ஷெட்டி தலைமையிலான கன்னட ரக்ஷணா வேதிகை சார்பில் ராமநகரத்தில் தீப்பந்த ஊர்வலம் நடத்தப்பட்டது. காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறை குழுவின் உத்தரவு அறிவியல் பூர்வமற்றது என்று போராட்டக்காரர்கள் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
கோரிக்கைகள் ஏற்கப்படாவிட்டால் மாநிலம் முழுவதிலும் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்படும் என எச்சரித்துள்ள கன்னட அமைப்புகள், இது குறித்து ஆலோசிக்க வெள்ளிக்கிழமை பெங்களூரில் முக்கியக் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளன.
இதற்கிடையே, ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி பெங்களூர் செல்லும் தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய், கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமாரைச் சந்தித்து காவிரி நதிநீர் பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளார். பல தசாப்தங்களாக நிலவும் இந்த நதிநீர் சிக்கல், தற்போது பலமான அரசியல் விவாதமாக மாறியுள்ளதுடன், இரு மாநிலங்களிலும் புதிய அரசியல் திருப்பங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva