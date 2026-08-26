திருச்செந்தூர் செல்லாமல் கிடைக்கும் பிரசாதம்.. ஆன்லைனில் பன்னீர் இலை விபூதி வாங்குவது எப்படி?
முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்கும் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகின்றனர். இந்த கோயிலின் தனிச்சிறப்புகளில் ஒன்றான பன்னீர் இலை விபூதி பிரசாதத்தை இனி கோயிலுக்கு நேரில் செல்லாமல் வீட்டிலிருந்தே பெற்றுக்கொள்ளும் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
திருச்செந்தூர் கோயிலில் பன்னீர் இலை வாங்கி, அதில் விபூதி வைத்து பக்தர்களுக்கு வழங்குவது நீண்டகாலமாக கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வரும் வழக்கமாகும். இந்த பிரசாதத்திற்கு பக்தர்கள் மத்தியில் தனி வரவேற்பு உள்ளது.
தற்போது கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் வழங்கப்படும் சிறப்பு பிரசாத தொகுப்பில் பன்னீர் இலை விபூதியுடன் 100 கிராம் புட்டமுது மற்றும் மூலவர், சண்முகர் திருவுருவப்படங்கள் இடம்பெறுகின்றன. மொத்தம் 160 கிராம் கொண்ட இந்த பிரசாதத் தொகுப்பின் விலை ரூ.120 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பிரசாதத்தை பெற விரும்பும் பக்தர்கள் இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் சென்று ‘அஞ்சல் வழி பிரசாதம்’ என்ற பகுதியை தேர்வு செய்ய வேண்டும். அங்கு கோயில்களின் பட்டியலில் திருச்செந்தூர் கோயிலை தேர்வு செய்து, பெயர், முகவரி, செல்போன் எண் உள்ளிட்ட விவரங்களை பதிவு செய்து ஆன்லைனில் பணம் செலுத்த வேண்டும்.
இதன் மூலம் திருச்செந்தூர் முருகனின் பிரசாதம் பக்தர்களின் இல்லத்திற்கே அஞ்சல் வழியாக வந்து சேரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva