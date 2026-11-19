வி.எஸ்.பாபு மறைவு!.. காலியான தொகுதிகள் 6-ஆக உயர்வு!...
ஏற்கனவே தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு 109 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கும் நிலையில்தான் கொளத்தூர் எம்.எல்.ஏ வி.எஸ் பாபு இன்று மதியம் காலமானார். இதையடுத்து தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதியில் எண்ணிக்கை ஆறாக உயர்ந்துள்ளது.
பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம், விராலிமலை, கரூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய தொகுதிகள் ஏற்கனவே காலியாக இருக்கும் நிலையில் கொளத்தூர் தொகுதியும் தற்போது காலியாக இருக்கிறது.
அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஆறு பேர் பதவி விலகியதாலும் முதல்வர் விஜய் போட்டியிட்டு ராஜினாமா செய்த திருச்சி கிழக்கும் சேர்த்து ஏழு தொகுதிகள் காலியாக இருந்த நிலையில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடந்தது. அந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் தவெகவே வெற்றி பெற்றது.
கொளத்தூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ விஎஸ் பாபு காலமானதை தொடர்ந்து தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் எண்ணிக்கை 109 லிருந்து 108 ஆக குறைந்துள்ளது.
அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஆறு பேர் பதவி விலகியதாலும் முதல்வர் விஜய் போட்டியிட்டு ராஜினாமா செய்த திருச்சி கிழக்கும் சேர்த்து ஏழு தொகுதிகள் காலியாக இருந்த நிலையில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடந்தது. அந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் தவெகவே வெற்றி பெற்றது.
கொளத்தூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ விஎஸ் பாபு காலமானதை தொடர்ந்து தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் எண்ணிக்கை 109 லிருந்து 108 ஆக குறைந்துள்ளது.