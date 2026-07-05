  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Grand Maha Kumbhabhishekam Held at Pazhamudircholai Murugan Temple in Madurai
Written By

முருகனின் 6வது படை வீடு பழமுதிர்ச்சோலையில் கும்பாபிஷேகம்.. அமைச்சர் உள்பட பலர் பங்கேற்பு..

பழமுதிர்சோலை
Publish: Sun, 5 Jul 2026 (08:35 IST) Updated: Sun, 5 Jul 2026 (08:26 IST)
google-news
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் ஆறாவது படை வீடாகப் போற்றப்படும் மதுரை பழமுதிர்சோலை அருள்மிகு சோலைமலை முருகன் கோயிலில் இன்று மகா கும்பாபிஷேக விழா மிகவும் விமரிசையாகவும் சிறப்பாகவும் நடைபெற்றது. இந்த ஆன்மீகச் சிறப்புமிக்க விழாவைக் காண்பதற்காகத் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அதிகாலை முதலே கோயிலில் திரண்டனர்.
 
கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு கடந்த சில நாட்களாக யாகசாலை பூஜைகள் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்று வந்தன. இன்று விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக, சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் மற்றும் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க, புனித நீர் அடங்கிய கலசங்களைப் புறப்பாடு செய்தனர். தொடர்ந்து, ராஜகோபுரம் மற்றும் விமானக் கலசங்களுக்குப் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு மகா கும்பாபிஷேகம் நற்பதமாக நடைபெற்றது. அப்போது கூடிருந்த பக்தர்கள் "அரோகரா" கோஷமிட்டு முருகப் பெருமானை வழிபட்டனர்.
 
இந்த விழாவில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உள்ளிட்ட பல முக்கியப் பிரபலங்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர். செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர், உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கும் விரைவில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளதாகத் தெரிவித்தார். மேலும், தமிழக அரசு ஆன்மீகப் பக்தர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, அடுத்தடுத்து பல்வேறு முக்கியக் கோயில்களைப் புனரமைக்கும் பணிகளைத் தீவிரமாகச் செயல்படுத்தி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

குட்கா வழக்கு!. 12 வாரம்தான் டைம்!.. விஜய பாஸ்கருக்கு நீதிமன்றம் நெருக்கடி..

குட்கா வழக்கு!. 12 வாரம்தான் டைம்!.. விஜய பாஸ்கருக்கு நீதிமன்றம் நெருக்கடி..சி.விஜயபாஸ்கர் அதிமுகவில் அமைச்சராக இருந்தபோது அவர் மீது 200 கோடிக்கு மேல் வருமானத்தை மறைத்தது மற்றும் குட்கா போதைப்பொருளுக்கு அனுமதி கொடுக்க லஞ்சம் வாங்கியது என சிபிஐ அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்தது.

கொள்கை தலைவர்னு சொன்னா போதுமா?!.. விஜயை விளாசிய சத்யராஜ்!..

கொள்கை தலைவர்னு சொன்னா போதுமா?!.. விஜயை விளாசிய சத்யராஜ்!..நடிகர் சத்யராஜ் பெரியாரை பின்பற்றி நிகழ்ச்சிகளிலும், தனது திரைப்படங்களிலும் கருத்துக்களை தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்

இனிமே டெலிகிராமில் படம் டவுண்ட்லோட் பண்ண முடியாது!.. ஆக்‌ஷனில் இறங்கிய மத்திய அரசு..

இனிமே டெலிகிராமில் படம் டவுண்ட்லோட் பண்ண முடியாது!.. ஆக்‌ஷனில் இறங்கிய மத்திய அரசு..telegram app, movies, webseries, டெலிகிராம் செயலி, டெலிகிராம் ஆப், திரைப்படம் டவுண்ட்லோட்

இன்னும் 5 எம்.எல்.ஏக்கள்!. நான் பாத்துக்குறேன்!.. தவெகவிடம் சொன்ன சி.விஜயபாஸ்கர்

இன்னும் 5 எம்.எல்.ஏக்கள்!. நான் பாத்துக்குறேன்!.. தவெகவிடம் சொன்ன சி.விஜயபாஸ்கர்அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் மீது ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்த வழக்கு, குட்காவை தமிழகத்தில் அனுமதிக்க மாத மாதம் லட்சக்கணத்தில் லஞ்சம் வாங்கிய புகார், 200 கோடிக்கும் மேல் கணக்கில் காட்டாமல் இருந்த புகார் என்ற பல புகார்கள் இருக்கிறது

தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி!.. செந்தில்பாலாஜிக்கு போலீஸ் சம்மன்!...

தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி!.. செந்தில்பாலாஜிக்கு போலீஸ் சம்மன்!...தவெக ஆட்சியை கழிப்பதற்காக தவெக எம்.எல்.ஏக்களிடம் சிலர் பேரம் பேசியதாக சமீபத்தில் புகார் இழந்தது.