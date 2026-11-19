பிரபாகரன் வீட்டிற்கு சென்ற திருமாவளவன்.. பாஜக கண்டனம்.. காங்கிரஸ் மெளனம்....
இலங்கை யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலுள்ள வல்வெட்டித்துறையில் விடுதலைப்புலிகள் இயக்கத்தின் மறைந்த தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனின் முன்னாள் இல்லத்திற்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் நேரில் சென்று பார்வையிட்டது தமிழக அரசியலில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மூத்த தமிழ் அரசியல்வாதி எம்.கே. சிவாஜிலிங்கத்தின் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்க இலங்கை சென்றிருந்த அவர், செம்மணி நினைவிடத்தையும் பார்வையிட்டார்.
தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சியில் காங்கிரஸ் மற்றும் விசிக ஆகிய கட்சிகள் அங்கம் வகிக்கும் நிலையில், திருமாவளவனின் இந்தப் பயணம் ஆளும் கூட்டணிக்குள் அரசியல் நெருக்கடியை உருவாக்கியுள்ளது. இது குறித்து தமிழக பாஜக தலைமைச் செய்தித் தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி படுகொலைக்குக் காரணமான இயக்கத் தலைவரின் இல்லத்திற்குச் சென்றது ராஜீவ் காந்தியின் நினைவை அவமதிக்கும் செயல் என அவர் சாடியுள்ளார். மேலும், விசிகவுடன் ஆட்சியில் பங்கேற்றுள்ள காங்கிரஸ் கட்சி உடனடியாகக் கூட்டணியை முறித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் பாஜக வலியுறுத்தியுள்ளது.
சட்டமன்றத்தில் 108 இடங்களைப் பெற்ற தவெக, காங்கிரஸ், விசிக உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி நடத்தி வரும் சூழலில், கூட்டணிக்குள் விரிசல் ஏற்படாமல் இருக்க காங்கிரஸ் கட்சி இந்த விவகாரத்தில் இதுவரை மௌனம் காத்து வருகிறது. பாஜகவின் இந்த விமர்சனத்திற்கு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசும், காங்கிரஸ் கட்சியும் என்ன பதிலளிக்கப் போகின்றன என்பது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.