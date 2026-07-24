  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Samayapuram Temple Superintendent and Vadapalani Temple Junior Assistant Suspended Over Corruption and Administrative Irregularities
Written By Webdunia
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (11:34 IST)

சமயபுரம், வடபழனி கோவில் நிர்வாகிகள் திடீர் சஸ்பெண்ட்.. அமைச்சர் ரமேஷ் அதிரடி உத்தரவு...

சமயபுரம் கோயில்
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (11:34 IST)
google-news
இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷின் உத்தரவின்பேரில், சமயபுரம் அருள்மிகு மாரியம்மன் கோயிலில் மணியம் பதவி வகித்தவர் அளவுக்கு அதிகமாகச் சொத்து சேர்த்த புகாரின் பெயரில் ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்புப் பிரிவு விசாரணை நடைபெற்று வருவதால் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். 
 
இதை போலவே, சில நிர்வாக ஒழுங்கின்மை காரணமாக வடபழனி முருகன் கோயில் இளநிலை உதவியாளரும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். 
 
ஆன்மீகத் தலங்களிலும் கோயில் நிர்வாகத்திலும் முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவோர் மீது அரசு கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதை இந்தச் சம்பவங்கள் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகின்றன.
 
 
Edited by Siva
அடுத்த கட்டுரையில்
அப்ப கர்ச்சீப் கட்டிட்டு வந்தாரு!.. இப்ப ஆளயே காணோம்!. விஜயை கலாய்த்த அமீர்!..

நீட் தேர்வு போராட்டம்!.. நள்ளிரவில் பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட வீடியோ!...

நீட் தேர்வு போராட்டம்!.. நள்ளிரவில் பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட வீடியோ!...நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்ததற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தளக் கட்சியினர் கடந்த சில நாட்களாக டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள்.

போராட்டத்திற்கு ஆதரவான வீடியோவை நீக்குங்கள்.. மாணவர்களுக்கு சென்னை ஐஐடி உத்தரவா?

போராட்டத்திற்கு ஆதரவான வீடியோவை நீக்குங்கள்.. மாணவர்களுக்கு சென்னை ஐஐடி உத்தரவா?நாடு முழுவதும் மாணவர்களின் போராட்டங்கள் தீவிரம் அடைந்து வரும் நிலையில், சென்னை ஐஐடி நிர்வாகம் மாணவர்களை தங்களது சமூக வலைதள பக்கங்களில் பதிவிட்ட போராட்ட ஆதரவு வீடியோக்களை நீக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது.

26 நாட்களுக்கு பின்னர் உண்ணாவிரத்தை முடித்துக்கொண்ட சோனம் வாங்சுக்!...

26 நாட்களுக்கு பின்னர் உண்ணாவிரத்தை முடித்துக்கொண்ட சோனம் வாங்சுக்!...நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவி விலக வேண்டும் என கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருவதோடு டெல்லியில் கடந்த பல நாட்களாகவே அவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள்.

மீண்டும் 60 நாடுகளுக்கு வரி போட்ட டிரம்ப்.. இந்தியாவுக்கு எத்தனை சதவீதம்?

மீண்டும் 60 நாடுகளுக்கு வரி போட்ட டிரம்ப்.. இந்தியாவுக்கு எத்தனை சதவீதம்?அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், கட்டாய உழைப்பு முறையை தடை செய்யவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் இந்தியா, சீனா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட 60-க்கும் மேற்பட்ட வர்த்தக நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய இறக்குமதி வரிகளை விதித்துள்ளார். இதன் ஒரு பகுதியாக, இறக்குமதிப் பொருட்களுக்கு 10 சதவீதம் முதல் 12.5 சதவீதம் வரை வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையானது வெளிநாட்டு இறக்குமதிகளை குறைத்து, உள்நாட்டு வர்த்தகத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கத்தை கொண்டுள்ளது.

போராட்டம் திசைதிரும்புவதால் உண்ணாவிரதத்தை முடித்தார் வாங்சுக்.. ஆனால் காங்கிரசும் திமுகவும் போராட்டத்தை கைவிடுமா?

போராட்டம் திசைதிரும்புவதால் உண்ணாவிரதத்தை முடித்தார் வாங்சுக்.. ஆனால் காங்கிரசும் திமுகவும் போராட்டத்தை கைவிடுமா?ஜூர்கான் மேதாந்தா மருத்துவமனையில் 26 நாட்களாக தொடர் உண்ணாவிரதம் இருந்து வந்த பிரபல செயற்பாட்டாளர் சோனம் வாங்சுக், மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி. நட்டா மற்றும் ஜிதேந்திர சிங் முன்னிலையில் தனது உண்ணாநோன்பை அதிகாரப்பூர்வமாக நிறைவு செய்தார்.