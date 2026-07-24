சமயபுரம், வடபழனி கோவில் நிர்வாகிகள் திடீர் சஸ்பெண்ட்.. அமைச்சர் ரமேஷ் அதிரடி உத்தரவு...
இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷின் உத்தரவின்பேரில், சமயபுரம் அருள்மிகு மாரியம்மன் கோயிலில் மணியம் பதவி வகித்தவர் அளவுக்கு அதிகமாகச் சொத்து சேர்த்த புகாரின் பெயரில் ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்புப் பிரிவு விசாரணை நடைபெற்று வருவதால் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இதை போலவே, சில நிர்வாக ஒழுங்கின்மை காரணமாக வடபழனி முருகன் கோயில் இளநிலை உதவியாளரும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
ஆன்மீகத் தலங்களிலும் கோயில் நிர்வாகத்திலும் முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவோர் மீது அரசு கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதை இந்தச் சம்பவங்கள் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகின்றன.
Edited by Siva