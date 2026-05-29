  4. Thiruchendur Temple Row: Minister Ramesh Clarifies Why Only a Ban Was Imposed on the Priest
Last Updated : Friday, 29 May 2026 (14:38 IST)

ஊழியர்கள் மட்டும் டிஸ்மிஸ், அர்ச்சகருக்கு மட்டும் தடை.. என்ன காரணம்? அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கம்..

திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் அர்ச்சகருக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது ஏன் என்பது குறித்து புதிய விளக்கத்தை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் அவர்கள் அளித்துள்ளார். 
 
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களிடம் தரிசனத்திற்காக முறைகேடாக பணம் பெற்றதாக எழுந்த புகாரின் பேரில், அர்ச்சகர் ஐயப்பன் என்பவர் அங்கு பூஜை செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் அர்ச்சகருக்கு மட்டும் ஏன் தடை விதிக்கப்பட்டது என்ற கேள்விக்கு அமைச்சர் தற்போது விளக்கமளித்துள்ளார்.
 
அமைச்சரின் விளக்கத்தின்படி, இச்சம்பவத்தில் தொடர்புடைய காவலாவளிகள்  ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் என்பதால் அவர்கள் உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அர்ச்சகர் ஐயப்பன் அங்கு தன்னார்வலராக பணியாற்றியவர் என்பதால், அவர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கையாக கோயிலில் பூஜை கைங்கர்யம் செய்வதற்கு தடை மட்டும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சர் ரமேஷ் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். 
 
பக்தர்களிடம் பணம் பறிக்கும் இத்தகைய முறைகேடுகளை தடுக்க அரசு கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இச்சம்பவம் ஆன்மீக அன்பர்கள் மற்றும் கோயில் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது.
 
