உதயநிதி ஐடியாவுக்கு எதிர்ப்பு.. கனிமொழிக்கு ஆதரவு.. சிதறும் திமுக தொண்டர்கள்?
தமிழக அரசியல் களம் எதிர்பாராத திருப்பங்களை சந்தித்து வருகிறது. விஜய் முதல்வர் ஆவதைத் தடுக்க, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வராக்க திமுக தலைமை திரைமறைவில் முயற்சி செய்ததாக வெளியாகி இருக்கும் தகவல் அக்கட்சித் தொண்டர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தவெக-வுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டாம் எனவும், அதிமுக-வுக்கு முட்டுக்கொடுக்கலாம் எனவும் இடதுசாரித் தலைவர்களிடம் திமுக தரப்பு பேசியதாக கூறப்படுகிறது.
"நிலைமைக்கு ஏற்றவாறு முடிவெடுப்பதே ராஜதந்திரம்" என திமுக தலைமை இதற்கு காரணம் கூறியுள்ளது. ஆனால், உதயநிதியின் இந்த திட்டத்தை திமுக எம்பி கனிமொழி கடுமையாக எதிர்த்துள்ளதாக தெரிகிறது.
50 ஆண்டுகளாக நாம் எந்த கட்சியை எதிர்த்து போராடுகிறோமோ, அவர்களையே ஆட்சியில் அமர்த்த துணை போனால் தமிழக மக்கள் நம்மை மன்னிக்க மாட்டார்கள்" என அவர் அண்ணன் ஸ்டாலினிடம் வாதிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
கனிமொழியின் இந்த தலையீடு உதயநிதியின் திட்டத்தை தகர்த்துள்ள நிலையில், திமுக தொண்டர்கள் அவருக்கு அலைபேசி வாயிலாக தங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். எதிரியை வீழ்த்த எதிரிக்கே ஆதரவு அளிக்கும் இந்த வினோத அரசியல் நகர்வு, திமுக-வுக்குள் ஒரு பெரிய உட்கட்சிப் பூசலை வெளிச்சமிட்டுக் காட்டியுள்ளது.
