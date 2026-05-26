  4. TVK Functionary Dismissed from Party for Extorting Money from Brick Kiln Owner Near Ranipet
Last Updated : Tuesday, 26 May 2026 (11:20 IST)

மாமுல் புகார்: ராணிப்பேட்டை தவெக நிர்வாகியை அதிரடியாக நீக்கினார் முதலமைச்சர் விஜய்!

தமிழகத்தில் லஞ்ச ஊழலற்ற, தூய்மையான அரசியல் மற்றும் வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை வழங்குவதாக கூறி பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக அரசு, தவறு செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது எவ்வித பாரபட்சமுமின்றி கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
 
அதன்படி, ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் கலவை அடுத்த மேல்நெல்லி கிராமத்தை சேர்ந்த தவெக ஒன்றிய இளைஞரணி தலைவர் தினேஷ், அந்த பகுதியில் உள்ள செங்கல் சூளை உரிமையாளரை நேரில் சந்தித்து மாமுல் கேட்டு மிரட்டியுள்ளார். இதுகுறித்த உரையாடல் அடங்கிய வீடியோ காட்சி சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. கட்சியின் கொள்கைகளுக்கு முற்றிலும் மாறாகச் செயல்பட்ட இந்த விவகாரம் முதலமைச்சர் விஜய்யின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
 
இதனைத் தொடர்ந்து, தவறு செய்பவர்களுக்குத் தவெகவில் இடமில்லை என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில், கட்சித் தலைமை உடனடியாக அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. செங்கல் சூளை உரிமையாளரை மிரட்டிப் பணம் பறிக்க முயன்ற ராணிப்பேட்டை மேற்கு மாவட்ட தவெக நிர்வாகி தினேஷ், கட்சியின் கண்ணியத்திற்கும் கட்டுப்பாட்டிற்கும் மாசு விளைவிக்கும் வகையில் செயல்பட்டதால், அவர் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பொறுப்புகளிலிருந்தும் உடனடியாக நீக்கப்படுவதாகத் தலைமை நிலையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த விரைவான ஆக்ஷன் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
 
