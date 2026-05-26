தொடர்புடைய செய்திகள்
- அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்த 3 தொகுதிகள் காலி: அரசிதழில் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!
- அதிமுகவின் 4வது விக்கெட் காலி.. வேலுமணி ஆதரவாளர் எம்.எல்.ஏ பதவி ராஜினாமாவா?
- இந்த கண்றாவியை பார்க்கத்தான் மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களித்தார்களா?!.. முக ஸ்டாலின் ஆவேசம்...
- ஆதவை சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ சரவணன்!.. தவெகவில் இணைகிறாரா?...
- ராஜினாமா செய்த 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவில் இணைகிறார்களா? திருச்சி கிழக்கு உள்பட நான்கிலும் வெற்றி பெற்றால் 111..
அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களின் ராஜினாமாவை ஏற்கக்கூடாது!.. சபாநாயகருக்கு பழனிச்சாமி நெருக்கடி!...
தொடர் தோல்வி காரணமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீது அதிருப்தி கொண்ட 24 எம்எல்ஏக்கள் சி.வி சண்முகம் மற்றும் எஸ்பி வேலுமணி தலைமையில் தவெகவை ஆதரிப்பதாக அறிவித்தனர். அதோடு தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் சட்டசபையில் நம்பிக்கை தீர்மானம் கொண்டு வந்த போது அவர்கள் தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.
அந்த 24 எம்எல்ஏக்களில் மதுராந்தகம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை எம்.எல்.ஏ ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்.எல்.ஏ சத்யபாமா ஆகியோர் நேற்று ராஜினாமா செய்து விட்டு தங்களை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டனர். சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகரனை சந்தித்து அவர்கள் மூவரும் தங்களின் ராஜினாமா கடிதத்தை அளித்தனர்.
ஆனால், இதற்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தார். மூவரின் ராஜினாமா ஏற்கக்கூடாது என பழனிச்சாமி தரப்பு வலியுறுத்து திட்டமிட்ட நிலையில் மதுராந்தகம், பெருந்துறை, தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிகள் காலி என தமிழ்நாடு அரசிதழில் அறிவிப்பு வெளியானது.
இந்நிலையில், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகரை எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, தளவாய் சுந்தரம், இன்பத்துரை உள்ளிட்ட சிலர் சந்தித்து 3 எம்.எல்.ஏக்களின் ராஜினாமாவை நீங்கள் ஏற்கக்கூடாது என கூறி அது தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி எழுதிய கடிதத்தையும் அவரிடம் வழங்கினார்கள். இதையடுத்து சட்டமன்ற செயலருடன் சபாநாயகன் ஜேசிடி பிரபாகர் தனியாக ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.
அந்த 24 எம்எல்ஏக்களில் மதுராந்தகம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை எம்.எல்.ஏ ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்.எல்.ஏ சத்யபாமா ஆகியோர் நேற்று ராஜினாமா செய்து விட்டு தங்களை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டனர். சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகரனை சந்தித்து அவர்கள் மூவரும் தங்களின் ராஜினாமா கடிதத்தை அளித்தனர்.
ஆனால், இதற்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தார். மூவரின் ராஜினாமா ஏற்கக்கூடாது என பழனிச்சாமி தரப்பு வலியுறுத்து திட்டமிட்ட நிலையில் மதுராந்தகம், பெருந்துறை, தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிகள் காலி என தமிழ்நாடு அரசிதழில் அறிவிப்பு வெளியானது.
மேலும் ஒரு அதிமுக எம்.எல்.ஏ ராஜினாமா!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஷாக்!.. தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு..
இன்று முதல் டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கமாட்டோம்!.. ஊழியர்கள் போராட்டம் அறிவிப்பு...
மேலும் 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்ய திட்டமா? மொத்தம் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் விலகுவார்கள் என கணிப்பு..!
தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகும் தினசரி அதிரடித் திருப்பங்களுடன் பரபரப்பாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சிப் பூசலால், அண்மையில் 3 முக்கிய எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். அதுமட்டுமின்றி இன்றும் ஒரு எம்.எல்.ஏ பதவி விலகிய விலகிய பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், அதிமுகவிலிருந்து மேலும் 3 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.