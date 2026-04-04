சனி, 4 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 4 ஏப்ரல் 2026 (17:37 IST)

நிர்வாகிகள் அதிருப்தி!.. தேர்தலில் போட்டியிடாமல் விலகும் திருமாவளவன்!..

திருமாவளவனின் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி கடந்த பல வருடங்களாகவே திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தல்களை சந்தித்து வருகிறது.அதேநேரம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை பொருத்தவரை திமுக நடந்து கொண்டது திருமாவுக்கு அதிருப்தியை கொடுத்திருக்கிறது. ஏனெனில் 10 தொகுதிகளை திருமாவளவன் கேட்டார்.. ஆனால் 8 தொகுதிகளை மட்டுமே திமுக கொடுத்தது.  அதிலும் கேட்ட தொகுதிகளை கொடுக்கவில்லை.. இது தொடர்பாக சில வீடியோக்களையும் திருமா வெளியிட்டார்..

ஒருபக்கம் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியில் தற்போது எம்எல்ஏவாக இருக்கும் மூன்று பேர் மற்றும் கட்சியின் முக்கிய மாநில நிர்வாகிகளுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லை.. எனவே, விடுதலை சிறுத்தைக்கட்சியின் நிர்வாகிகளின் அதிருப்தி திருமாவளவன் பக்கம் திரும்பியிருக்கிறது..

அவர்களை சமாதானப்படுத்த திருமாவளவன் முயற்சி செய்தும் பலன் அளிக்கவில்லை என்கிறார்கள். எனவே தேர்தல் பணிகளை அவர்கள் புறக்கணிக்கப்போவதாக தெரிகிறது. இதையடுத்து நீங்கள் தேர்தல் பணிகளை செய்வதாக சொன்னால் மட்டுமே நான் காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடுவேன் என திருமாவளவன் நிர்வாகிகளிடம் சொன்னதாக செய்திகளை கசிந்திருக்கிறது.

8 தொகுதிகல் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், இதுவரை மூன்று வேட்பாளர்கள் மட்டுமே வேட்பு மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள். எனவே திருமாவளவனுக்கும் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கும் சமரசம் ஏற்பட்ட பின்னரே திருமா உட்பட மற்ற 5 வேட்பாளர்களும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஆசையோடு ஓடிவந்த முதியவரை தள்ளிவிட்ட பவுன்சர்!. கடுப்பாகி கத்திய விஜய்!...

ஆசையோடு ஓடிவந்த முதியவரை தள்ளிவிட்ட பவுன்சர்!. கடுப்பாகி கத்திய விஜய்!...தமிழக வெற்றிக் கழகம் புதுச்சேரியிலும் போட்டியிடுவதால் தவெக தலைவர் விஜய் இன்று காலை புதுச்சேரி சென்றார். அங்கு 3 இடங்களில் அவர் பிரச்சாரம் செய்வதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட அமெரிக்க விமானம்!.. உயிருடன் பிடிச்சா சன்மானம்!. ஈரான் அறிவிப்பு..

சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட அமெரிக்க விமானம்!.. உயிருடன் பிடிச்சா சன்மானம்!. ஈரான் அறிவிப்பு..ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது என சொல்லி அந்நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 28ம் தேதி போரை துவங்கியது.

மீண்டும் மீண்டுமா!.. புதுச்சேரியில் விஜயின் வேனை ஃபாலோ பண்ணி விபத்தில் சிக்கிய ரசிகர்கள்!.

மீண்டும் மீண்டுமா!.. புதுச்சேரியில் விஜயின் வேனை ஃபாலோ பண்ணி விபத்தில் சிக்கிய ரசிகர்கள்!.விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமில்லாமல் புதுச்சேரியிலும் போட்டியிடுக்கிறது

வழக்கம்போல் லேட்!. புதுச்சேரி பிரச்சாரத்தில் சொதப்பிய விஜய்!.. தொடர்ந்து நடக்குமா?..

வழக்கம்போல் லேட்!. புதுச்சேரி பிரச்சாரத்தில் சொதப்பிய விஜய்!.. தொடர்ந்து நடக்குமா?..நடிகர் விஜய் ஓரிடத்திற்கு பிரச்சாரம் செய்ய சென்றாலே அவர் செல்லும் வழியெங்கும் அவரை காண அவரின் ரசிகர்களும், பொதுமக்களும் கூடிவிடுகிறார்கள்.

விஜய் காரின் மீது நீச்சலடிக்கும் ஆர்வக்கோளாறு ரசிகர்கள்!.. ஷாக்கிங் வீடியோ!...

விஜய் காரின் மீது நீச்சலடிக்கும் ஆர்வக்கோளாறு ரசிகர்கள்!.. ஷாக்கிங் வீடியோ!...நடிகர் விஜய்க்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எப்படியாவது விஜயை அருகில் பார்க்க வேண்டும் எனவும், அவருடன் ஒரு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எனவும் ஆசைப்படுகிறார்கள்.

