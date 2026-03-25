புதன், 25 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Updated : புதன், 25 மார்ச் 2026 (14:23 IST)

பெரம்பூரில் விஜய் வாங்கிய ஆடம்பர பங்களா... பின்னணி என்ன?...

நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிடவிருக்கிறது. வருகிற 27ம் தேதி முதல் கட்டமாக 110 வேட்பாளர்களை அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் அறிவிக்கவுள்ளார். அதேநேரம் இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதில் சிக்கல் நீடித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. அதற்கான வேலையில் பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் உள்ளிட்ட தவெக முக்கிய நிர்வாகிகள் இறங்கியிருக்கிறார்கள்..

ஒருபக்கம், தவெக தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவது உறுதியாகிவிட்டது. வருகிற 29ம் தேதி பெரம்பூரில் தனது பிரசாரத்தை துவங்கவுள்ளார் விஜய். தொடர்ந்து 20 நாட்கள் அவர் தமிழகத்தில் பிரச்சாரம் செய்வார் என சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில்தான், பெரம்பூர் தொகுதிக்குள் வரும் கொடுங்கையூர் அடுத்துள்ள கண்ணதாசன் நகரில் விஜய் ஒரு ஆடம்பர பங்களா ஒன்றை வாங்கியிருக்கிறார். சொந்த தொகுதி என்பதால் அங்கு அடிக்கடி செல்லவேண்டியிருக்கும் என்பதாலும் தேர்தல் தொடர்பான பணிக்கும் அந்த வீட்டை விஜய் பயன்படுத்துவார் என தெரிகிறது. ஜோதிடர்கள் அறிவுரைப்படி இன்று காலை அங்கு கிரகபிரவேச பூஜை நடந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.

டொனால்ட் டிரம்ப் இரண்டாவது முறையாக அமெரிக்க அதிபரானதும் பல அதிரடியான காரியங்களில் செய்து வருகிறார்.

ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் தொடங்கிய போர் 25 நாட்களுக்கும் மேல் நடந்து வருகிறது.

தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியில் திமுகவுடனான கூட்டணி ஒதுக்கீட்டால் அதிருப்தி அடைந்துள்ள நிர்வாகிகள், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை நோக்கி நகர தொடங்கியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

புதுச்சேரியில் இந்தியா கூட்டணியின் தொகுதி பங்கீட்டில் காங்கிரஸ், தி.மு.க மற்றும் வி.சி.க இடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் தலைமையிலான இக்கூட்டணியில், தி.மு.க-வுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 5 தொகுதிகளிலும், வி.சி.க-வுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு தொகுதியிலும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் 'ஏ' மற்றும் 'பி' படிவங்களுடன் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கினாலும் அவர் இன்னமும் முழுநேர அரசியல்வாதியாக மாறவில்லை.

