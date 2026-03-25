புதன், 25 மார்ச் 2026
  2. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 25 மார்ச் 2026 (16:38 IST)

விஜய் தொகுதியில் போட்டியிடாத அதிமுக!.. எல்லாம் ஒரு டீலிங்கா?...

vijay eps
பொதுவாகவே ஒரு நடிகர் அதுவும் ஒரு பிரபலமான நடிகர் அரசியலுக்கு வந்தால் ஏற்கனவே அரசியலில் இருக்கும் அதிமுகவும், திமுகவும் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதோடு, அந்த நடிகரை மிகவும் மோசமாக விமர்சிப்பார்கள். இதை எம்ஜிஆர், ரஜினி, கமல், விஜயகாந்த் என எல்லோருமே சந்தித்தார்கள் தற்போது இந்த விமர்சனங்களை விஜயும் சந்தித்து வருகிறார்..

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை பொறுத்தவரை விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்துப் போட்டியிடவிருக்கிறது. குறிப்பாக விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவதாக சொல்லப்படுகிறது. அந்த தொகுதியில் தற்போது திமுகவை சேர்ந்த ஆர்.டி. சேகர் எம்எல்ஏவாக இருக்கிறார் .

2021 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் அவர்தான் அந்த தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார். எனவே பெரம்பூர் தொகுதி திமுகவின் கோட்டையாக இருக்கும் நிலையில்தான் விஜய் அங்கு போட்டியிட முடிவெடுத்திருக்கிறார். இந்த முறையும் ஆர் டி சேகருக்கு அந்த தொகுதியில் சீட் கொடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒருபக்கம் இந்த தொகுதியை பாமக பாமகவுக்கு கொடுத்திருக்கிறது அதிமுக. அதாவது, பெரம்பூர் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் போட்டியிடவில்லை. பாமக சார்பாக ஒரு வேட்பாளர் அந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என தெரிகிறது.

AI மூலம் பிரச்சாரம் செய்கிறாரா விஜய்?!.. வீட்டை விட்டு வெளியே வரமாட்டாரா?!..நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கியிருந்தாலும் அவர் மற்ற அரசியல்வாதிகளை போல மற்ற மக்களை சந்திப்பதில்லை, மக்கள் பிரச்சனைகளை பேசுவதில்லை, போராட்டங்களில் கலந்து கொள்வதில்லை, செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை, பேட்டி கொடுப்பதில்லை என அவர் மீது பல விமர்சனங்கள் இருக்கிறது.

இனிமேல் Form 16 கிடையாது.. சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு இனி எந்த Form? ஏப்ரல் 1 முதல் திடீர் மாற்றம்..!இந்தியாவின் வருமான வரி தாக்கல் முறையில் ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் அதிரடி மாற்றங்கள் அமலுக்கு வருகின்றன. புதிய வருமான வரி விதிகள் 2026-ன் படி, சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் முக்கிய ஆவணமான 'படிவம் 16' நீக்கப்பட்டு, அதற்கு பதிலாக 'படிவம் 130' அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.

ஷூட்டிங்கில் அந்த இயக்குனர் என்னிடம்!.. கும்பமேளா அழகி மோனாலிசா பாலியல் புகார்!..கும்பமேளாவில் பாசி மணி விற்றுக்கொண்டிருந்த மோனாலிஷாவை ஒருவர் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பகிர அந்த வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலானது.

உங்களுக்கென்ன ஜாலியா இருக்கீங்க; நஷ்டம் யாருக்கு - விஜயை விடாமால் துரத்தும் பிக்பாஸ் ஜூலிதனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர் ஜூலி . திமுக ஆதரவாலராக அறியப்படும் இவர் விஜய் மீதான தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி வருகிறார்.

பெரம்பூரில் விஜய் வாங்கிய ஆடம்பர பங்களா... பின்னணி என்ன?...நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிடவிருக்கிறது.

